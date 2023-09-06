Индия может изменить свое название на Бхарат: что сейчас известно

Индия рассматривает возможность изменения своего официального названия на "Бхарат". Это предложение было выдвинуто в рамках национального диалога о культурном идентитете страны.

Об этом пишет издание The Economic Times.

Что известно сейчас

Правительство под руководством Нарендры Моди скорее всего представит резолюцию об изменении официального названия Индии на "Бхарат" во время специальной сессии Парламента, запланированной с 18 по 22 сентября.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под названием "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма и несколько лидеров партии "Бхаратиа Джаната Парти" также поддержали переименование страны.

"Республика Бхарат - счастлива и горда тем, что наша цивилизация смело шагает вперед в эпоху развития Амрит Каал", - написал Сарма.

Переименование также поддержала партия "Раштрия сваямсевак санґх".

Парламентарии уверены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и оставаться неизменным. Один из чиновников назвал текущее название символом "колониального рабства", наложенным британцами. Он выступил за то, чтобы "Индия" даже не упоминалась в Конституции.

Однако идея изменения названия не понравилась всем чиновникам. Национальный лидер партии "Сивани Аам Аадми" Арвинд Кейривал раскритиковал инициативу. Он подчеркнул, что страна принадлежит людям, а не партиям.

Для справки

Название "Бхарат" является санскритским термином, который использовался для обозначения индийской территории в древние времена.

На данный момент доступны фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие проведение публичных дискуссий и консультаций по этому вопросу. В социальных сетях и СМИ активно обсуждаются плюсы и минусы такого изменения названия.

В любом случае, решение о переименовании Индии будет принято после тщательного изучения общественного мнения и консультаций с различными заинтересованными сторонами.