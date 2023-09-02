Індія запустила першу місію до Сонця: відео

Індія після успішного запуску місячної місії націлилася на Сонце. Сьогодні, 2 вересня, Індія вперше запустила власну місію спостереження за Сонцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Місія Aditya-L1 стартувала з майданчика в Шріхарікоті об 11:50 за місцевим часом. Космічний апарат має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 млн кілометрів від нашої планети. За розрахунками Індійського космічного агентства, корабель подолає цю відстань за 4 місяці.

Congratulations to ISRO for the successful launch of India's first Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U — BJP (@BJP4India) September 2, 2023

Перша і символічна місія

Aditya-L1 стала першою сонячною місією Індії. А після вдалого приземлення корабля на Місяці вона майже тріумфальна для Індії.

При цьому назва місії має символічну назву. Вона отримала назву на честь Сурьї - індуїстського бога Сонця, відомого також як Адітья. L1 означає точку Лагранжа 1, куди летить індійський зонд. Це унікальне місце, де гравітаційні сили Сонця і Землі компенсують одна одну. Тобто дозволяють космічному кораблю зависнути в космосі.

Деталі місії

Перш ніж вирушити до Лагранжа 1, індійський космічний корабель кілька разів облетить Землю. Після прибуття у потрібне місце зонд зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що і Земля. Це допоможе заощаджувати паливо.

Індійська місія буде досліджувати сонячну корону, фотосферу і хромосферу.

Ціна сонячної місії поки не розголошують. Але, за даними ЗМІ, Індія витратить на неї не менше 46 мільйонів доларів.

Місія Індії до Місяця

Нагадаємо, Індія запустила місячну місію "Чандраян-3". Вона стартувала 14 липня з космодрому на острові Шріхарікота.

Вже за три тижні космічний апарат вийшов на навколомісячну орбіту, а 17 серпня посадковий модуль відокремився від перелітного. 23 серпня Індія повідомила, що зонд успішно сів на поверхню супутника Землі.

Більш детально про місію Індії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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