Індія запустила першу місію до Сонця: відео

Місія Aditya-L1 стартувала з майданчика в Шріхарікоті об 11:50 за місцевим часом. Космічний апарат має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 млн кілометрів від нашої планети. За розрахунками Індійського космічного агентства, корабель подолає цю відстань за 4 місяці.

Congratulations to ISRO for the successful launch of India's first Solar Mission Aditya L1! pic.twitter.com/0wyxkfMi2U