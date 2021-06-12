Индивидуальный подход и безопасность: сколько стоили вторые роды Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри, которые 6 июня во второй раз стали родителями объявили новые детали рождения дочери Лилибет.
Об этом пишет People.
Известно, что Меган Маркл планировала родить дочь дома. Однако, родители передумали, ведь девочка родилась в больнице Santa Barbara Cottage Hospital.
Супруги долго задумывались над выбором роддома. Больница в которой рожала Меган, была неподалеку от поместья принца. Но это не единственная причина, почему пара выбрала именно это медицинское учреждение.
Итак, они рассматривали несколько больниц, прежде чем остановились на больнице Santa Barbara Cottage Hospital. Как рассказал инсайдер, Меган в ней привлекло то, что она была основана женщинами,
Кроме того, вторым важным критерием для супругов стала конфиденциальность и безопасность. Ведь больница Santa Barbara Cottage Hospital имеет индивидуальный подход к родам и учитывает пожелания семьи.
Также в больнице есть палаты с дополнительной комнатой, где может ночевать отец малыша, и быть рядом с роженицей. Безопасность и конфиденциальность были у Меган и Гарри в приоритете.
Вместе с ними в больницу заселилось много личной охраны, и их всех разместили в больнице.
Ухаживала за Меган врач Мелисса Дрейк. Но телефону герцогиня общалась и консультировалась с британской акушеркой Гоури Мот, которая помогала ей при рождении первенца Арчи в Лондоне.
Как выяснилось, естественные роды в больнице Santa Barbara Cottage Hospital стоят 10 тысяч фунтов стерлингов, а кесарево сечение — 20 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву, назвав дочь в ее честь.
Также новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри получила особый статус.