Індивідуальний підхід та безпека: скільки коштували другі пологи Меган Маркл

Відомо, що Меган Маркл планувала народити донечку вдома. Однак, батьки передумали, адже дівчинка народилась у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital.

Деталі пологів

Подружжя довго задумувались над вибором пологового будинку. Лікарня у якій народжувала Меган, була неподалік від маєтку принца. Та це не єдина причина, чому пара обрала саме цей медичний заклад.

Отож, вони розглядали кілька лікарень, перш ніж зупинилися на лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Як розповів інсайдер, Меган в ній привернуло те, що вона була заснована жінками,

Фото: нові деталі пологів Меган Маркл (GettyImages)

Крім того, другим важливим критерієм для подружжя стала конфіденційність та безпека. Адже лікарня Santa Barbara Cottage Hospital має індивідуальний підхід до пологів та враховує побажання сім'ї.

Також у лікарні є палати з додатковою кімнатою, де може ночувати батько малюка, і бути поруч з породіллею. Безпека і конфіденційність були у Меган і Гаррі в пріоритеті.

Разом з ними в лікарню заселилося багато особистої охорони, і їх усіх розмістили в лікарні.

Доглядала за Меган лікарка Мелісса Дрейк. Але телефоном герцогиня спілкувалась та консультувалась з британською акушеркою Гоурі Мот, яка допомагала їй під час народження первістка Арчі у Лондоні. Фото: нові деталі пологів Меган Маркл (GettyImages)

Скільки коштують пологи?

Як з'ясувалося, природні пологи у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital коштують 10 тисяч фунтів стерлінгів, а кесарів розтин - 20 тисяч фунтів стерлінгів.