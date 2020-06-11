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В Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево: яркие фото

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 10:21
В Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево: яркие фото
В Киеве зацвело тюльпанное дерево (иллюстративное фото: pixabay)

В Киеве можно увидеть цветение невероятно красивого тюльпанного дерева

В Киеве начало цвести невероятно красивое тюльпанное дерево. На уникальное для наших широт растение можно посмотреть в ботаническом саду имени Гришко на Печерске.

Про это ботсад отчитался на своей странице в Facebook, показав яркие фото крупных цветков на дереве. Интересно, что тюльпанное дерево относится к семейству магнолиевых.

"Первые цветочки тюльпанного дерева Liriodendron tulipifera L. расцвели на участке магнолий. В Европу впервые эти деревья попали в 1688 году. В Украине культивируется с 1737 года", - сказано в сообщении.

В Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево: яркие фото

В Киеве расцвело тюльпанное дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Для справки: лириодендрон тюльпановый, или тюльпанное дерево настоящее, или лиран (лат. Liriodendron tulipifera) в природных условиях растет на востоке Северной Америки. Средняя его высота составляет 25-36 метров, а у отдельных экземпляров, особенно в лесных массивах, нередко превышает 50 метров.

В Киеве зацвело уникальное тюльпанное дерево: яркие фото

В Киеве расцвело тюльпанное дерево (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Напомним, что ботсад после карантина открылся для посетителей с 11 мая. Но при визите нужно соблюдать ряд правил. Нельзя ходить группами более трех человек. Запрещено проводить какие-либо мероприятия и события, в том числе экскурсии.

А общие правила посещения ботанического сада запрещают:

  • срывать либо повреждать растения,
  • топтаться по цветникам и ходить по газонам,
  • сорить на территории,
  • разводить костры и устраивать пикники,
  • кататься на велосипедах, самокатах и другом транспорте,
  • выгуливать животных,
  • портить заборы, информационные щиты, охранные знаки, указатели.

Ранее мы писали, что в Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии, а в Карпатах расцвели смереки.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины растения
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