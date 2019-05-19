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В центре Киева из-за инаугурации ограничили движение транспорта

Новости » Общество    19.05.2019 - 18:49
В центре Киева из-за инаугурации ограничили движение транспорта
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С 06:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода

В центре Киева в связи с прибытием международных делегаций на инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского 19 и 20 мая будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, 19 мая с 07:00 и до завершения мероприятий будет ограничено движение транспорта по улице Липской - от ул. Грушевского до Институтской.

Кроме того, 20 мая с 06:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода; Надднепрянским шоссе - от Южного путепровода до моста Патона; Набережному шоссе от моста Патона до Днепровского спуска; Днепровским спуском - от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллеей Героев Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы; ул. Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная.

 Также движение будет ограничено ул. Михаила Грушевского - от ул. Московской до Петровской аллеи, Парковой дорогой - от ул. Михаила Грушевского до аллеи героев Крут; ул. Шелковичной - от ул. Михаила Грушевского до ул. Бассейна; ул. Круглоуниверситетской - от Бессарабской площади до ул. Лютеранская; ул. Лютеранская - от ул. Шелковичной до ул. Крещатик.

Кроме того, ограничение движения коснется ул. Городецкого - от ул. Крещатик до ул. Ольгинская; ул. Ольгинская - от площади Ивана Франко до ул. Институтская; ул. Институтская - от ул. Крещатик до Крепостного переулка; Крепостного переулка - от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтская; ул. Липская - от ул. Михаила Грушевского до ул. Пилипа Орлика; ул. Садовая - от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтская; ул. Пилипа Орлика - от ул. Шелковичной до улицы Академика Богомольца; ул. Академика Богомольца - от ул. Пилипа Орлика до ул. Шелковичная.

Напомним, что с 1 июня 2019 в Украине вводятся сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования.

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