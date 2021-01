Инаугурация президента США не обошлась без забавных мемов

Инаугурация Джо Байдена стала причиной появления множества мемов (коллаж: РБК-Украина)

В среду, 20 января, в США прошла инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена. В этот день он официально стал 46 президентом страны. При этом пользователи сети постарались, чтобы торжество запомнилось надолго.

Сразу же после инаугурации в сети появилось большое количество мемов, связанных с этим событием.

Джо Байден попал под раздачу после того, как во время присяги на верность США возложил руку гигантскую библию.

first edition signed by jesus looking bible https://t.co/sKIGrZnrEW — hasanabi (@hasanthehun) January 20, 2021

"Первое издание, которое подписал сам Иисус", - написал пользователь сети.

Can’t believe Joe’s getting sworn in on a Cheesecake Factory menu pic.twitter.com/9mQvAmxgzY — Michelle Collins (@michcoll) January 20, 2021

"Не могу поверить, что Джо клянется на меню ресторана Cheesecake Factory", - пошутила Мишель Коллинз.

Звездой мемов стал не только Байден, но и Берни Сандерс - 79-летний независимый политик и общественный деятель, сенатор от штата Вермонт с 2007 года.

При этом большое количество мемов появилось из-за наряда политика.

deposit a check? with my phone camera???? nah we going to the branch https://t.co/231hFWduwN — Rembert Browne (@rembert) January 20, 2021

"Берни оделся так, будто решил постоять в очереди на почте".

Out on the town having the time of my life with a bunch of friends pic.twitter.com/Qu7UpVTKgQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 20, 2021

"Когда выбрался в город, чтобы провести время с друзьями".

Для сенатора также нашлось место и в мюзикле "Чикаго", и на троне Вестероса из знаменитого сериала "Игра престолов".

i am once again asking if he had it comin’ pic.twitter.com/DSKEuWJmGQ — ali ‍ (@alirichthem) January 20, 2021

Официальный Instagram-аккаунт Нью-Йорка считает, что Сандерс отлично вписывается к улицам города.

Особую любовь в соцсетях заслужили варежки сенатора. В твиттере даже появился хештэг #BernieMittens. Стоит отметить, что варежки связала ему учительница из Вермонта из старых свитеров. Они украшены флисом из переработанного пластика.