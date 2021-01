Інавгурація президента США не обійшлася без кумедних мемів

Інавгурація Джо Байдена стала причиною появи безлічі мемів (колаж: РБК-Україна)

У середу, 20 січня, в США пройшла інавгурація новообраного президента Джо Байдена. В цей день він офіційно став 46 президентом країни. При цьому користувачі мережі постаралися, щоб свято запам'яталося надовго.

Одразу ж після інавгурації в мережі з'явилася велика кількість мемів, пов'язаних з цією подією.

Джо Байден потрапив під роздачу після того, як під час присяги на вірність США поклав руку гігантську біблію.

first edition signed by jesus looking bible https://t.co/sKIGrZnrEW — hasanabi (@hasanthehun) January 20, 2021

"Перше видання, яке підписав сам Ісус", - написав користувач мережі.

Can’t believe Joe’s getting sworn in on a Cheesecake Factory menu pic.twitter.com/9mQvAmxgzY — Michelle Collins (@michcoll) January 20, 2021

"Не можу повірити, що Джо клянеться на меню ресторану Cheesecake Factory", - пожартувала Мішель Коллінз.

Зіркою мемів став не тільки Байден, але і Берні Сандерс - 79-річний незалежний політик і громадський діяч, сенатор від штату Вермонт з 2007 року.

При цьому велика кількість мемів з'явилася через наряд політика.

deposit a check? with my phone camera???? nah we going to the branch https://t.co/231hFWduwN — Rembert Browne (@rembert) January 20, 2021

"Берні одягнувся так, ніби вирішив постояти в черзі на пошті".

Out on the town having the time of my life with a bunch of friends pic.twitter.com/Qu7UpVTKgQ — Dave Itzkoff (@ditzkoff) January 20, 2021

"Коли вибрався в місто, щоб провести час з друзями".

Для сенатора також знайшлося місце і в мюзиклі "Чикаго", і на троні Вестероса зі знаменитого серіалу "Гра престолів".

i am once again asking if he had it comin’ pic.twitter.com/DSKEuWJmGQ — ali ‍ (@alirichthem) January 20, 2021

Офіційний Instagram-аккаунт Нью-Йорка вважає, що Сандерс відмінно вписується до вулиць міста.

Особливу любов у соцмережах заслужили рукавиці сенатора. У твіттері навіть з'явився хештег #BernieMittens. Варто зазначити, що рукавиці зв'язала йому вчителька з Вермонта зі старих светрів. Вони прикрашені флісом з переробленого пластику.

Дісталося також і співачці Леді Газі, яка заспівала гімн США на урочистому концерті.

“Find Madonna. Bring her to me.” pic.twitter.com/F0b21IjNnx — Mike Tague (@rhymeswithbeg) January 19, 2021

"Знайдіть Мадонну і приведіть її до мене".

Не обійшлося і без жартів в сторону сім'ї Дональда Трампа. У мережі помітили, що Дональд і Меланія залишають Білий дім без 14-річного сина Беррона.

Hey you forgot your kid pic.twitter.com/rBCUput3kJ — Sarah Cooper (@sarahcpr) January 20, 2021

"Ей, ви дитину свою забули".

barron trump standing at the foot of the biden’s bed tonight asking if they’re his parents now pic.twitter.com/H6MiW4Hv3x — juls (@julleeg) January 20, 2021

"Беррон Трамп сьогодні вночі біля ліжка Джо Байдена запитує про те, куди пропали його батьки".

