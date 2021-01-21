Такого не было никогда: инаугурация Джо Байдена войдет в историю

Инаугурация Джо Байдена (Фото: Getty Images)

В США состоялась инаугурация 46-го президента Джо Байдена. Это событие однозначно войдет в историю, так как есть три важных момента, которых ранее на подобных церемониях не было.

Церемония инаугурации Байдена была особенной, и журналисты издания "Сегодня" назвали три отличительных признака, которые были в истории США впервые.

На церемонии не присутствовал предшественник

Впервые за всю историю США предыдущий президент отказался присутствовать на инаугурации и не встретил своего преемника в Белом доме. Дональд Трамп сообщил об этом еще за две недели до события и покинул Вашингтон до начала церемонии. Стоит отметить, что Джо Байден не обиделся и заявил, что это даже хорошо. Вместо традиционной встречи и экскурсии Дональд Трамп и Мелания Трамп оставили своим приемникам небольшие записки.

Первая инаугурация в эпоху пандемии COVID-19

Пандемия привела к тому, что многие знаковые события существенно изменились и инаугурация президента США не стала исключением. Церемонию провели в сокращенном варианте и с соблюдением всем карантинных правил. В частности, от масштабного двухчасового шествия отказались, а по ТВ просто показали виртуальную версию парада с выступлением артистов.

На Капитолийском холме разрешили присутствовать только членам Конгресса 117 созыва и им разрешено было пригласить только одного гостя дополнительно. Всем присутствующим пришлось соблюдать социальную дистанцию. На Национальной алее в Вашингтоне подняли около 200 тысяч флагов, которые символизировали американцев, которые не смогли присутствовать на церемонии инаугурации из-за пандемии.

Вице-президентом США впервые стала женщина

Вместе с новым президентом Джо Байденом присягу принесла и вице-президент Камала Харрис. Она стала первой женщиной, которая заняла такую почетную должность. Кроме того, впервые в истории на этой должности будет человек с "цветной кожей", который еще и имеет афро-американские и азиатско-американские корни. Американские СМИ сравнили Харрис с Мартином Лютером Кингом и Джоном Кеннеди.

Напомним, ранее мы писали о том, как персонал Белого дома готовился к встрече нового президента и его супруги.

А также мы сообщали о том, чем будет заниматься Джилл Байден в роли первой леди США.