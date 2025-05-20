Импорт iPhone и других смартфонов из Китая рухнул до минимума с 2011 года: что произошло

Импорт iPhone и других смартфонов из Китая в США резко сократился и достиг самого низкого уровня с 2011 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Экспорт китайских смартфонов в США упал

Несмотря на то что более жесткие тарифы были "приостановлены", пошлина в размере 20%, введенная в марте, продолжает действовать. Именно она, как предполагается, стала причиной падения объемов поставок смартфонов из Китая в США на 1,8 млрд долларов.

Что сделал Трамп

Во времена своего президентства Дональд Трамп объявлял о введении пошлин в размере до 145% на китайские товары. Впоследствии эти меры были смягчены, но тариф в 20% остался.

Компания Apple уже уведомила инвесторов, что из-за этой пошлины ее затраты вырастут примерно на 900 млн долларов только за текущий квартал.

Пока Apple покрывает эти расходы самостоятельно, но, по сообщениям СМИ, в компании рассматривают возможность увеличения цен на будущие модели iPhone 17, чтобы сохранить прибыльность.

Экспорт смартфонов в США рухнул на 1,8 млрд долларов

По данным Bloomberg, в апреле экспорт смартфонов из Китая в США снизился на 1,8 млрд долларов по сравнению с мартом. Это уровень, который в последний раз наблюдался более 13 лет назад - практически в эпоху первых iPhone.

Общий спад составил 72%, при этом общий объем поставок достиг менее 700 млн долларов. Это значительно превышает общий спад китайского экспорта в США (-21%) и подчеркивает, насколько серьезно тарифная политика США влияет на технологические цепочки поставок.

Снижение поставок и в других категориях техники:

Ноутбуки: -260 млн долларов

SSD-накопители: -156,9 млн долларов

Игровые консоли: -135,9 млн долларов

Также существенно сократились поставки беспроводных наушников, мониторов и игрушек.

Apple переносит производство в Индию

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что компания стремится как можно больше продукции для США производить в Индии. Однако Китай, по его словам, "не облегчает этот процесс".

Тем не менее, прогресс заметен: Apple в четыре раза увеличила объемы отправки комплектующих в Индию для сборки iPhone.

По данным Главного таможенного управления Китая, стоимость экспорта компонентов для смартфонов в Индию, где находится крупнейшая производственная база iPhone вне Китая, выросла в четыре раза за последний год.