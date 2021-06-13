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Праздники и выходные в июле 2021: календарь самых важных дат

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Воскресенье 13 июня 2021 16:30
Праздники и выходные в июле 2021: календарь самых важных дат Фото: Праздники и выходные в июле 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрен отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.

Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, какие важные даты мы будем отмечать - читайте ниже в нашем материале.

Количество выходных и рабочих дней в июле 2021

Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 - рабочих и 9 - выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.

Дополнительные праздничные или сокращенные дни не предусмотрены.

Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Праздники и выходные в июле 2021: календарь самых важных дат

Коллаж РБК-Украина: Календарь на июль 2021

Все праздники в июле 2021:

  • 1 июля - День архитектуры Украины
  • 2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
  • 4 июля - День Военно-морских сил Украины
  • 6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела
  • 11 июля - День рыбака; Всемирный день народонаселения
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы
  • 25 июля - День флота Украины; День работников торговли
  • 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста
  • 30 июля - День системного администратора

Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этому году был и апрель из-за поздней Пасхи.

Ранее мы писали про все праздники и выходные в июне 2021.

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Праздник 13 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день
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