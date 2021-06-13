Праздники и выходные в июле 2021: календарь самых важных дат
В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрен отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.
Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, какие важные даты мы будем отмечать - читайте ниже в нашем материале.
Количество выходных и рабочих дней в июле 2021
Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 - рабочих и 9 - выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.
Дополнительные праздничные или сокращенные дни не предусмотрены.
Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на июль 2021
Все праздники в июле 2021:
- 1 июля - День архитектуры Украины
- 2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
- 4 июля - День Военно-морских сил Украины
- 6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела
- 11 июля - День рыбака; Всемирный день народонаселения
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника
- 16 июля - День бухгалтера
- 18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы
- 25 июля - День флота Украины; День работников торговли
- 28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста
- 30 июля - День системного администратора
Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этому году был и апрель из-за поздней Пасхи.
Ранее мы писали про все праздники и выходные в июне 2021.