Іменинники в липні 2021: хто буде відзначати день ангела і як назвати дитину

Церковний календар містить імена мучеників і святих, яким присвячені дні. Вважається, що дитину потрібно назвати ім'ям того святого, в чий день він народився. Це приносить щастя, добробут і небесне заступництво. В останні роки також з'явилася традиція давати дітям подвійні імена - звичайне і те ім'я святого, яке випало за датою народження.

Повний календар іменин по святцях в липні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли не варто відвідувати лікаря за місячним календарем на червень 2021.

А також ми розповідали, які свята відзначатимуть українці в липні 2021.