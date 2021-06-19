Іменинники в липні 2021: хто буде відзначати день ангела і як назвати дитину
Церковний календар містить імена мучеників і святих, яким присвячені дні. Вважається, що дитину потрібно назвати ім'ям того святого, в чий день він народився. Це приносить щастя, добробут і небесне заступництво. В останні роки також з'явилася традиція давати дітям подвійні імена - звичайне і те ім'я святого, яке випало за датою народження.
Повний календар іменин по святцях в липні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.
1 липня: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій
2 липня: Іван, Ян, Марія
3 липня: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Фома, Ян, Інна, Римма
4 липня: Олексій, Антон, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Федір, Анастасія, Василиса.
5 липня: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Уляна, Юліана, Юлія
6 липня: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Агрипина, Васса
7 липня: Антон, Микита, Яків, Ян
8 липня: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Февронія, Єфросинія, Лівія, Федора
9 липня: Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Павло, Тихон
10 липня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Іванна, Яна, Жанна
11 липня: Василь, Герман, Григорій, Йосип, Павло, Сергій
12 липня: Павло, Петро, Симон
13 липня: Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Філіп, Динара
14 липня: Олексій, Аркадій, Василь, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Ангеліна
15 Липня: Арсеній
16 липня: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Єгор, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Філіп, Фома
17 липня: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна
18 липня: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Люція, Ельза
19 липня: Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Віктор, Гліб, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Марта, Юліана, Уляна
20 липня: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Васса, Єфросинія
21 липня: Олександр, Теодор, Федір, Феодосія
22 липня: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір
23 липня: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан
24 липня: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Олена, Ілона, Ольга
25 липня: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Вероніка, Марія
26 липня: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан, Сара
27 липня: Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір, Ян
28 липня: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона
29 липня: Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Алевтина, Валентина, Юлія
30 Липня: Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина
31 Липня: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли не варто відвідувати лікаря за місячним календарем на червень 2021.
А також ми розповідали, які свята відзначатимуть українці в липні 2021.