Лунный календарь здоровья на июнь 2021: когда не стоит идти к врачу

Лунный календарь очень важен для тех, кто планирует свои медицинские операции и походы к врачу. Как утверждают специалисты, от лунного цикла зависит работа внутренних органов и они становятся более чувствительными в некоторые дни, а также могут меньше реагировать на необходимое лечение.

В какие дни не стоит посещать врача и планировать медицинские операции, рассказали на портале Poradnica.

Нервная система перенапряженная и есть склонность к стрессам: 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 24, 28, 29 и 30 июня

Не стоит идти к стоматологу – 4, 5 июня

Стоит избегать хирургического вмешательства и любых методов влияния на орган, систему или часть тела:

Головы, глаз, ушей, верхняя челюсть – 3, 4, 5 июня

Шея, нижняя челюсть, уши, горло – 6, 7, 8 июня

Легкие, дыхательные пути, плечи, руки, пальцы рук – 9, 10, 11 июня

Грудь, желудок, желчный пузырь – 11, 12, 13 июня

Сердце, спина – 14, 15 июня

Желудочно-кишечный тракт – 16, 17, 18 июня

Почки, поясница – 18, 19, 20 июня

Мочеполовой системы, паховая зона – 20, 21, 22 июня

Печень, бедра, таз – 22, 23, 24 июня

Костная система, колена, хребет – 24, 25, 26 июня

Лодыжки – 26, 27, 28 июня

Ступни, лимфа, нервная система – 1, 2, 3, 28, 29 и 30 июня

Остальные дни для разных вмешательств в организм человека можно считать благоприятными. Стоит полностью избегать любых операций в дни Полнолуния – 24-25 июня.

В июне ожидается солнечное затмение 10 июня, а это значит, что три дня до этой даты и два после – нужно сохранять тишину в мыслях и действиях. Не стоит начинать важные дела, делать плановые операции и другие важные шаги. Это время нужно посвятить возвращению долгов, духовной работе.