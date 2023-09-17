Іменини за новим церковним календарем: коли будемо відзначати найпоширеніші дні ангела

Нові дати днів ангела

Василя - 1 січня (було 14 січня)

Івана - 7 січня (було 21 січня)

Тетяни - 12 січня (було 25 січня)

Антонія - 17 січня (було 30 січня)

Макарія - 19 січня (було 1 лютого)

Максима - 21 січня (було 3 лютого)

Ксенії (Оксани) - 24 січня (було 6 лютого)

Трьох святих Василя, Григорія та Іоанна - 30 січня (було 12 лютого)

Тарасія - 25 лютого (було 10 березня)

Олексія - 17 березня (було 31 березня)

Дарії - 19 березня (було 2 квітня)

Юрія - 23 квітня (було 6 травня)

Ірини - 9 травня (було 18 травня)

Миколи (літній) - 9 травня (було 3 червня)

Юстина - 1 червня (було 14 червня)

Івана - 24 червня (було 7 липня)

Петра та Павла - 29 червня (було 12 липня)

Марти - 3 липня (було 17 липня)

Ольги - 11 липня (було 24 липня)

Володимира - 15 липня (було 28 липня)

Ілля - 20 липня (було 2 серпня)

Бориса та Гліба, Христина - 24 липня (було 6 серпня)

Мирона - 17 серпня (було 30 серпня)

Наталії та Адріана - 26 серпня (було 8 вересня)

Юстини - 7 жовтня (було 20 жовтня)

Назарія - 14 жовтня (було 27 жовтня)

Дмитра - 26 жовтня (було 8 листопада)

Анастасії - 29 жовтня (було 11 листопада)

Зіновія - 30 жовтня (було 12 листопада)

Михайла - 8 листопада (було 21 листопада)

Романа - 18 листопада (було 1 грудня)

Катерини - 24 листопада (було 7 грудня)

Андрія - 30 листопада (було 13 грудня)

Миколая (зимовий) - 6 грудня (було 19 грудня)

Анни - 9 грудня (було 22 грудня)

Данила - 11 грудня (було 24 грудня)

Юліани - 21 грудня (було 3 січня)

Марії та Йосипа - 26 грудня (було 8 січня)

Степана - 27 грудня (було 9 січня)

Меланії - 31 грудня (було 13 січня)

А що з великими святами?

Різдво ПЦУ та УГКЦ тепер будуть відзначати 25 грудня, а не 7 січня. Покрови Пресвятої Богородиці - 1 жовтня, а не 14 жовтня.

Водохреща відповідно тепер буде 6 січня. А ось дати Великодня щороку змінюється, й у 2024 році за новим календарем ми будемо відзначати 5 травня.

Вербна неділя у 2024 році - 28 квітня, а Великий піст - з 18 березня по 4 травня. Вознесіння Господнє - 13 червня, Трійця - 23 червня.

Варто зазначити, після затвердження нового календаря згідно з церковною реформою ПЦУ та УГКЦ, парафії не будуть змушувати обов'язково святкувати за новими датами.

Перехід буде відбуватися за власним бажанням і ті, хто хоче святкувати "по старому стилю" - мають на це право.