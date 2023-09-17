Іменини за новим церковним календарем: коли будемо відзначати найпоширеніші дні ангела

Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар від 1 вересня 2023 року. Відповідно змінилися дати майже усіх великих церковних свят, а разом з ними - й дати найпоширеніших іменин.
Styler РБК-Україна пропонує ознайомитися з новим календарем днів ангела, які тепер будуть відзначати в інші дати. Фактично усі дати зсунулися на два тижні.
Василя - 1 січня (було 14 січня)
Івана - 7 січня (було 21 січня)
Тетяни - 12 січня (було 25 січня)
Антонія - 17 січня (було 30 січня)
Макарія - 19 січня (було 1 лютого)
Максима - 21 січня (було 3 лютого)
Ксенії (Оксани) - 24 січня (було 6 лютого)
Трьох святих Василя, Григорія та Іоанна - 30 січня (було 12 лютого)
Тарасія - 25 лютого (було 10 березня)
Олексія - 17 березня (було 31 березня)
Дарії - 19 березня (було 2 квітня)
Юрія - 23 квітня (було 6 травня)
Ірини - 9 травня (було 18 травня)
Миколи (літній) - 9 травня (було 3 червня)
Юстина - 1 червня (було 14 червня)
Івана - 24 червня (було 7 липня)
Петра та Павла - 29 червня (було 12 липня)
Марти - 3 липня (було 17 липня)
Ольги - 11 липня (було 24 липня)
Володимира - 15 липня (було 28 липня)
Ілля - 20 липня (було 2 серпня)
Бориса та Гліба, Христина - 24 липня (було 6 серпня)
Мирона - 17 серпня (було 30 серпня)
Наталії та Адріана - 26 серпня (було 8 вересня)
Юстини - 7 жовтня (було 20 жовтня)
Назарія - 14 жовтня (було 27 жовтня)
Дмитра - 26 жовтня (було 8 листопада)
Анастасії - 29 жовтня (було 11 листопада)
Зіновія - 30 жовтня (було 12 листопада)
Михайла - 8 листопада (було 21 листопада)
Романа - 18 листопада (було 1 грудня)
Катерини - 24 листопада (було 7 грудня)
Андрія - 30 листопада (було 13 грудня)
Миколая (зимовий) - 6 грудня (було 19 грудня)
Анни - 9 грудня (було 22 грудня)
Данила - 11 грудня (було 24 грудня)
Юліани - 21 грудня (було 3 січня)
Марії та Йосипа - 26 грудня (було 8 січня)
Степана - 27 грудня (було 9 січня)
Меланії - 31 грудня (було 13 січня)
Різдво ПЦУ та УГКЦ тепер будуть відзначати 25 грудня, а не 7 січня. Покрови Пресвятої Богородиці - 1 жовтня, а не 14 жовтня.
Водохреща відповідно тепер буде 6 січня. А ось дати Великодня щороку змінюється, й у 2024 році за новим календарем ми будемо відзначати 5 травня.
Вербна неділя у 2024 році - 28 квітня, а Великий піст - з 18 березня по 4 травня. Вознесіння Господнє - 13 червня, Трійця - 23 червня.
Варто зазначити, після затвердження нового календаря згідно з церковною реформою ПЦУ та УГКЦ, парафії не будуть змушувати обов'язково святкувати за новими датами.
Перехід буде відбуватися за власним бажанням і ті, хто хоче святкувати "по старому стилю" - мають на це право.
Раніше ми писали про те, як зміняться дати й інших церковних свят після переходу на новоюліанський календар.
А також ми розповідали про те, чому Україна перейшла на новий церковний календар та чи не пов'язаний він з РПЦ.