Именины по новому церковному календарю: когда будем отмечать самые распространенные дни ангела

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новый юлианский календарь с 1 сентября 2023 года. Соответственно изменились даты почти всех великих церковных праздников, а вместе с ними и даты самых распространенных именин.
Styler РБК-Украина предлагает ознакомиться с новым календарем дней ангела, которые будут отмечать в другие даты. Фактически все даты сдвинулись на две недели.
Василия - 1 января (было 14 января)
Ивана - 7 января (было 21 января)
Татьяны - 12 января (было 25 января)
Антония - 17 января (было 30 января)
Макария - 19 января (было 1 февраля)
Максима - 21 января (было 3 февраля)
Ксении (Оксаны) - 24 января (было 6 февраля)
Трех святых Василия, Григория и Иоанна - 30 января (было 12 февраля)
Тарасия - 25 февраля (было 10 марта)
Алексея - 17 марта (было 31 марта)
Дарии - 19 марта (было 2 апреля)
Юрия - 23 апреля (было 6 мая)
Ирины - 9 мая (было 18 мая)
Николая (летний) - 9 мая (было 3 июня)
Юстина - 1 июня (было 14 июня)
Ивана - 24 июня (было 7 июля)
Петра и Павла - 29 июня (было 12 июля)
Марты - 3 июля (было 17 июля)
Ольги - 11 июля (было 24 июля)
Владимира - 15 июля (было 28 июля)
Илья - 20 июля (было 2 августа)
Бориса и Глеба, Кристина - 24 июля (было 6 августа)
Мирона - 17 августа (было 30 августа)
Натальи и Адриана - 26 августа (было 8 сентября)
Юстины - 7 октября (было 20 октября)
Назария - 14 октября (было 27 октября)
Дмитрия - 26 октября (было 8 ноября)
Анастасии - 29 октября (было 11 ноября)
Зиновия - 30 октября (было 12 ноября)
Михаила - 8 ноября (было 21 ноября)
Романа - 18 ноября (было 1 декабря)
Екатерины - 24 ноября (было 7 декабря)
Андрея - 30 ноября (было 13 декабря)
Николая (зимний) - 6 декабря (было 19 декабря)
Анны - 9 декабря (было 22 декабря)
Даниила - 11 декабря (было 24 декабря)
Юлианы - 21 декабря (было 3 января)
Марии и Иосифа - 26 декабря (было 8 января)
Степана - 27 декабря (было 9 января)
Мелании - 31 декабря (было 13 января)
Рождество ПЦУ и УГКЦ теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Покровы Пресвятой Богородицы - 1 октября, а не 14 октября.
Крещение соответственно теперь будет 6 января. А вот даты Пасхи каждый год меняется, и в 2024 году по новому календарю мы отметим 5 мая.
Вербное воскресенье в 2024 году - 28 апреля, а Великий пост - с 18 марта по 4 мая. Вознесение Господне - 13 июня, Троица - 23 июня.
Следует отметить, что после утверждения нового календаря согласно церковной реформе ПЦУ и УГКЦ, приходы не будут заставлять обязательно праздновать по новым датам.
Переход будет происходить по собственному желанию и те, кто хочет праздновать "по старому стилю" - имеют на это право.
Раньше мы писали о том, как изменятся даты и других церковных праздников после перехода на новый юлианский календарь.
А также мы рассказывали о том, почему Украина перешла на новый церковный календарь и не связан ли он с РПЦ.