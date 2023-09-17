Именины по новому церковному календарю: когда будем отмечать самые распространенные дни ангела

Новые даты дней ангела

Василия - 1 января (было 14 января)

Ивана - 7 января (было 21 января)

Татьяны - 12 января (было 25 января)

Антония - 17 января (было 30 января)

Макария - 19 января (было 1 февраля)

Максима - 21 января (было 3 февраля)

Ксении (Оксаны) - 24 января (было 6 февраля)

Трех святых Василия, Григория и Иоанна - 30 января (было 12 февраля)

Тарасия - 25 февраля (было 10 марта)

Алексея - 17 марта (было 31 марта)

Дарии - 19 марта (было 2 апреля)

Юрия - 23 апреля (было 6 мая)

Ирины - 9 мая (было 18 мая)

Николая (летний) - 9 мая (было 3 июня)

Юстина - 1 июня (было 14 июня)

Ивана - 24 июня (было 7 июля)

Петра и Павла - 29 июня (было 12 июля)

Марты - 3 июля (было 17 июля)

Ольги - 11 июля (было 24 июля)

Владимира - 15 июля (было 28 июля)

Илья - 20 июля (было 2 августа)

Бориса и Глеба, Кристина - 24 июля (было 6 августа)

Мирона - 17 августа (было 30 августа)

Натальи и Адриана - 26 августа (было 8 сентября)

Юстины - 7 октября (было 20 октября)

Назария - 14 октября (было 27 октября)

Дмитрия - 26 октября (было 8 ноября)

Анастасии - 29 октября (было 11 ноября)

Зиновия - 30 октября (было 12 ноября)

Михаила - 8 ноября (было 21 ноября)

Романа - 18 ноября (было 1 декабря)

Екатерины - 24 ноября (было 7 декабря)

Андрея - 30 ноября (было 13 декабря)

Николая (зимний) - 6 декабря (было 19 декабря)

Анны - 9 декабря (было 22 декабря)

Даниила - 11 декабря (было 24 декабря)

Юлианы - 21 декабря (было 3 января)

Марии и Иосифа - 26 декабря (было 8 января)

Степана - 27 декабря (было 9 января)

Мелании - 31 декабря (было 13 января)

А что с большими праздниками?

Рождество ПЦУ и УГКЦ теперь будут отмечать 25 декабря, а не 7 января. Покровы Пресвятой Богородицы - 1 октября, а не 14 октября.

Крещение соответственно теперь будет 6 января. А вот даты Пасхи каждый год меняется, и в 2024 году по новому календарю мы отметим 5 мая.

Вербное воскресенье в 2024 году - 28 апреля, а Великий пост - с 18 марта по 4 мая. Вознесение Господне - 13 июня, Троица - 23 июня.

Следует отметить, что после утверждения нового календаря согласно церковной реформе ПЦУ и УГКЦ, приходы не будут заставлять обязательно праздновать по новым датам.

Переход будет происходить по собственному желанию и те, кто хочет праздновать "по старому стилю" - имеют на это право.