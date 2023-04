Український художник відмовився отримувати престижну премію, щоб не "стояти" поруч із росіянкою

Що відомо про премію миру ім. Ремарка

Починаючи з 1991 року, що два роки місто Оснабрюк присуджує Премію миру імені письменника Еріха Марії Ремарка, який народився в Оснабрюку. Цьогоріч нагороду вручатимуть в 16-й раз.

"Ми хотіли б, щоб цьогорічна премія миру імені Ремарка була зрозуміла як знак надії: логіка війни не повинна мати останнє слово. Останнім словом має бути мова людства, яка також об’єднує людей ворожих держав. Війна не повинна заглушити мову літератури та мистецтва", - каже голова журі Премії, професор, доктор Сузанна Менцель-Рідль, президент Університету Оснабрюка.

Журі хотіли, щоб ця премія трактувалася як знак надії та примирення, тому запросили письменницю з Росії та художника з України.

Майдуков написав листа до організаторів премії, у якому подякував за нагороду. Втім він відмовився отримувати її в той самий день, коли буде вручення премії Людмилі Улицькій.

"Дбаючи про свою психіку, я уникаю важких почуттів у цей час. Поки що в моєму житті досить російської присутності, тому я б просто прийшов в інший день, коли не буде церемонії. Я мав би честь приїхати, зустрітися з вами та командою наживо та сказати спасибі наживо", - заявив ілюстратор.

Пізніше Майдуков заявив організаторам у листуванні, що зовсім не приїде. Про це він розповів у коментарі "Читомо". Також він зазначив, що гроші, заплановані на дорогу, покладе в монобанку, де збирає на авто для ЗСУ.

Чим відомий Сергій Майдуков

З початком війни Росії проти України ілюстрації Майдукова, що зображують воєнне життя Києва та інших міст України, друкували різноманітні газети по всьому світу, зокрема The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal та The Guardian.

Як волонтер невдовзі після звільнення він побував в Ірпені та Бучі, а також інших деокупованих містах. Він занотував пережите й побачене в своїх малюнках.

Сергій Майдуков і його роботи (фото: instagram.com/sergiymaidukov)

Хто така Людмила Улицька

Людмилу Улицьку вважають однією з найважливіших сучасних письменниць Росії. Вона виступає проти політики Путіна і підписала відкритого листа, в якому війну проти України назвали "ганьбою", "людським божевіллям".

Книги Улицької заборонені в Росії з лютого 2023 року.