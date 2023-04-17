Демонтували пам'ятник та розікрали музей. РФ знищує все, що пов'язує Куїнджі з Маріуполем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця .

Він зазначив, що росіяни продовжують нищити культурну спадщину та порушувати культурні права, які забезпечують можливості вільного духовного розвитку особистості та суспільства.

В Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник Куїнджі на Грецькій площі. Рік тому вони зруйнували музей визначного пейзажиста, викравши звідти майже 2 тисячі експонатів. Серед них - картини Тетяни Яблонської та Миколи Глущенка та самогоКуїнджі.

"Країна-агресор, яка злочинно привласнила не лише твори митця, а й його ім’я, знищує все, що пов’язує Куїнджі з рідним містом", - написав він.

Згідно з даними ЮНЕСКО, за перший рік повномасштабної війни підтверджено пошкодження в Україні 240 об’єктів - 105 релігійних, 18 музеїв, 86 будівель історичної чи мистецької цінності, 19 пам’ятників, 12 бібліотек.

Лубінець підкреслив, що Росія зухвало порушує норми міжнародного гуманітарного права, яке також захищає культурні цінності. Так, руйнування об'єктів культурної спадщини є воєнним злочином відповідно до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року.

"Росія має відповісти в судах за знищення української культури та порушення культурних прав українців", - додав він.

Нагадаємо, росіяни зносять будівлю драматичного театру в Маріуполі, по якому вони у 2022 році завдали авіаудару.

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