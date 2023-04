Украинский художник отказался получать престижную премию, чтобы не "стоять" рядом с россиянкой

Что известно о премии мира им. Ремарка

Начиная с 1991 года, каждые два года город Оснабрюк присуждает Премию мира имени писателя Эриха Марии Ремарка, который родился в Оснабрюке. В этом году награду будут вручать в 16-й раз.

"Мы хотели бы, чтобы нынешняя премия мира имени Ремарка была понята как знак надежды: логика войны не должна иметь последнее слово. Последним словом должен быть язык человечества, который также объединяет людей враждебных государств. Война не должна заглушить язык литературы и искусства", - говорит председатель жюри Премии, профессор, доктор Сузанна Менцель-Ридль, президент Университета Оснабрюка.

Жюри хотели, чтобы эта премия трактовалась как знак надежды и примирения, поэтому пригласили писательницу из России и художника из Украины.

Майдуков написал письмо организаторам премии, в котором поблагодарил за награду. Но он отказался получать ее в тот же день, когда будет вручение премии Людмиле Улицкой.

"Заботясь о своей психике, я избегаю тяжелых чувств в это время. Пока что в моей жизни достаточно русского присутствия, поэтому я бы просто пришел в другой день, когда не будет церемонии. Я имел бы честь приехать, встретиться с вами и командой вживую и сказать спасибо вживую", - заявил иллюстратор.

Позже Майдуков заявил организаторам в переписке, что совсем не приедет. Об этом он рассказал в комментарии "Читомо". Также он отметил, что деньги, запланированные на дорогу, положит в монобанку, где собирает на авто для ВСУ.

Чем известен Сергей Майдуков

С началом войны России против Украины иллюстрации Майдукова, изображающие военную жизнь Киева и других городов Украины, печатали различные газеты по всему миру, в частности The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal и The Guardian.

В качестве волонтера вскоре после освобождения он побывал в Ирпене и Буче, а также других деоккупированных городах. Он отобразил пережитое и увиденное в своих рисунках.

Сергей Майдуков и его работы (фото: instagram.com/sergiymaidukov)

Кто такая Людмила Улицкая

Людмила Улицкая считается одной из важнейших современных писательниц России. Она выступает против политики Путина и подписала открытое письмо, в котором войну против Украины назвали "позором", "человеческим безумием".

Книги Улицкой запрещены в России с февраля 2023 года.