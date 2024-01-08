Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Ілона Гвоздьова відповіла на чутки про розрив з чоловіком

Днями знаменитість виклала у мережу пост, в якому поміркувала про схильність жінок вигадувати собі "казковий світ", якого насправді не існує.

Після цього фани зірки "Танців із зірками" почали перейматися через її стосунки з чоловіком.

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Однак сьогодні Гвоздьова прокоментувала допис, і заспокоїла прихильників, заявивши, що у них з коханим "все нормально".

"Все добре. Живі та здорові. Все нормально у нас", - запевнила танцівниця у розмові із Соломією Вітвіцькою.

Ілона Гвоздьова прокоментувала неоднозначний допис (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, що Ілона та Іван одружені дев'ять років. Вони виховують двох дітей - доньку Рію та сина Домініка.