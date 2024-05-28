Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото)

Ілона Гвоздьова показала результат мамопластики

Так, виконавиця у своїх соцмережах опублікувала серію фото, на яких позувала у бюстгальтері. Також вона подякувала хірургу та клініці.

"Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці. Зроблено з любовʼю", - написала знаменитість.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцівниця додала, що результат залежить не тільки від майстра, але і від правильного проходження післяопераційного періоду.

"Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм", - підсумувала зірка.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Зазначимо, що пластичну операцію зі збільшення розміру грудей Ілона Гвоздьова зробила наприкінці жовтня в одній зі столичних клінік.

Танцівниця не стала занадто збільшувати груди і вставила імплантат об'ємом 320 мілілітрів, що за мірками означає другий розмір.