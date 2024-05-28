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Илона Гвоздева похвасталась результатом пластики груди спустя 6 месяцев после операции (фото)

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Илона Гвоздева в октябре прошлого года сделала маммопластику. Через шесть месяцев после операции танцовщица решила похвастаться поклонникам результатом увеличения груди.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram танцовщицы.

Илона Гвоздева показала результат маммопластики

Так, исполнительница в своих соцсетях опубликовала серию фото, на которых позировала в бюстгальтере. Также она поблагодарила хирурга и клинику.

"Прошло ровно 6 месяцев в момента операции и я могу показать эту красоту! Спасибо своему хирургу и клинике. Сделано с любовью", - написала знаменитость.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцовщица добавила, что результат зависит не только от мастера, но и от правильного прохождения послеоперационного периода.

"Стоит придерживаться всех установок и рекомендаций врача и сознательно следовать им", - подытожила звезда.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Отметим, что пластическую операцию по увеличению размера груди Илона Гвоздева сделала в конце октября в одной из столичных клиник.

Танцовщица не стала слишком увеличивать грудь и вставила имплантат объемом 320 миллилитров, что по меркам означает второй размер.

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Илона ГвоздеваЗвезды шоу-бизнесаПластическая операция