ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ілона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламність

Четвер 23 травня 2024 18:11
UA EN RU
Ілона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламність Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Юлія Любченко

Ілона Гвоздьова вразила своєї сукнею на виступі у Каннах, адже вона демонструвала силу та міць українського народу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль хореографа.

Ілона Гвоздьова показала чарівну сукню у Каннах в жовто-блакитних кольорах

Українська танцівниця і переможниця "Танців з зірками" стала однією з запрошених зірок благодійного вечора української культури, який відбувся під час Каннського кінофестивалю. Саме на нього приїхала і Jerry Heil, відразу після тріумфального виступу в Євробаченні.

Ілона вийшла на сцену у неймовірній сукні у кольорах українського прапора, адже жінка хотіла показати, який сильний та незламний наш народ.

За створення цієї шедевральної сукні танцівниця подякувала дизайнерам українського ательє, які створили спеціально для неї костюм у кольорах українського прапора.

Ілона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламністьІлона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламністьІлона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламність

Ілона Гвоздьова у жовто-блакитній сукні у Каннах (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"За останній час - це був мій найкращий вихід на сцену! Ніколи раніше я так не пишалась тим, що я українка! Враховуючи розмір сцени було важко вкласти супер техніку, але мені здається емоційно я виклалась на всі 200%, мені так хотілося передати всій європейській спільноті весь біль і смуток нашого народу, вкласти якомога більше глибоких сенсів, передати почуття і страждання наших людей. Та все ж в кінці йти з високо піднятою головою, незламною волею на зустріч надії, свободі й перемозі", - пише Гвоздьова.

Також Ілона дуже переживала, за гідність того, як вона представила Україну. Шанувальники танцівниці відразу відреагували на її допис, підкреслив, що Гвоздьова виглядала неймовірно

Раніше ми розповідали, що Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком.

Також читайте, як саме Гвоздьова відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Танці з зірками Илона Гвоздева Війна в Україні
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський