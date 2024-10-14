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Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідей

Понеділок 14 жовтня 2024 15:45
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Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідей Ілон Маска потрапив у скандал через крадіжку ідей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Голлівудський режисер Алекс Прояс, який зняв культовий фільм "Я, робот", стверджує, що Ілон Маск вкрав у нього ідеї для нових розробок Tesla - кібертаксі Cybercab, безпілотного фургона Robovan і роботів Tesla Optimus, які днями були представлені у США.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію Алекса в соцмережі Х.

Що каже Прояс про Маска

У соцмережах режисер зробив публічну заяву, поцікавившись в Ілона Маска: "Привіт, чи можу я повернути собі свої проєкти?".

У публікації можна побачити фото зі стрічки "Я, робот", а поруч з ними розміщений транспортний засіб Optimus з фільму 2004 року. Також там - Tesla та футуристичний автомобіль, який був створений у рамках проєкту Прояса.

Події стрічки "Я, робот", де головну роль виконав Вілл Сміт, відбуваються в майбутньому - це Чикаго, 2035 рік. Фільм був натхненний збіркою оповідань відомого фантаста Айзека Азімова, а сюжет зосереджений навколо детектива (грає Сміт), який намагається розплутати загадкове вбивство, яке міг скоїти робот Сонні (грає Алан Тьюдік).

У фільмі роботи майбутнього керуються трьома законами:

  • робот не може завдати шкоди людині.
  • Робот повинен виконувати накази людей, якщо це не суперечить першому закону.
  • Робот повинен захищати себе, якщо це не суперечить першим двом законам.

Цікаво, що детектив ненавидить роботів і їхні закони, тому те, що справа потрапила саме до нього, здається дивним.

Не так давно Прояс, який є режисером стрічок "Ворон" (1994) та "Темне місто" (1998), висловив свої думки щодо штучного інтелекту та кіноіндустрії загалом. Зараз Алекс продовжує роботу над новою документальною кінороботою під назвою "РУР".

Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідейРежисер Алекс Прояс (фото: instagram.com/alex_proyas)

Що відомо про нове роботизоване таксі від Маска

Це футуристичний автомобіль з крилоподібними дверима, у якому немає педалей та керма. Маск заявив, що повністю автономні машини будуть безпечнішими за ті, якими керують люди. Більше того, вони, за словами винахідника, зможуть приносити своїм власникам дохід, якщо здавати їх в оренду.

Cybercab буде конкурувати з Alphabet Waymo, і його ціна становитиме менше ніж 30 000 доларів (приблизно 1 230 000 грн). Однак аналітики піддають сумніву реалістичність такого плану.

Поки що Ілон Маск ніяк не відреагував на звинувачення Прояса.

Як виглядає Tesla Cybercab

Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідейСкриншот

Як виглядає автономний мікроавтобус Robovan

Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідейСкриншот

Як виглядає робот-гуманоїд Tesla Optimus

Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідейСкриншот

Днями стало відомо, що SpaceX запустила космічний корабель Starship та успішно приземлила прискорювач.

Також нещодавно Маск пожартував про замахи на Байдена і Гарріс, і тепер його перевіряє Секретна служба.

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