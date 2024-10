Ілон Маск - плагіатор? Голлівудський режисер звинувачує мільярдера у крадіжці ідей

У соцмережах режисер зробив публічну заяву, поцікавившись в Ілона Маска: "Привіт, чи можу я повернути собі свої проєкти?".

У публікації можна побачити фото зі стрічки "Я, робот", а поруч з ними розміщений транспортний засіб Optimus з фільму 2004 року. Також там - Tesla та футуристичний автомобіль, який був створений у рамках проєкту Прояса.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E