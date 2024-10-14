Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идей

Голливудский режиссер Алекс Прояс, снявший культовый фильм "Я, робот", утверждает, что Илон Маск украл у него идеи для новых разработок Tesla - кибертакси Cybercab, беспилотного фургона Robovan и роботов Tesla Optimus, которые на днях были представлены в США .

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Алекса в соцсети Х .

Что говорит Прояс про Маска

В соцсетях режиссер сделал публичное заявление, поинтересовавшись у Илона Маска: "Привет, могу ли я вернуть себе свои проекты?".

В публикации можно увидеть фото с фильма "Я, робот", а рядом с ними размещено транспортное средство Optimus из фильма 2004 года. Также там - Tesla и футуристический автомобиль, который был создан в рамках проекта Прояса.

События ленты "Я, робот", где главную роль исполнил Уилл Смит, происходят в будущем - это Чикаго, 2035 год. Фильм был вдохновлен сборником рассказов известного фантаста Айзека Азимова, а сюжет сосредоточен вокруг детектива (играет Смит), пытающегося распутать загадочное убийство, которое мог совершить робот Сонни (играет Алан Тьюдик).

В фильме работы будущего руководствуются тремя законами:

робот не может причинить вред человеку.

Робот должен выполнять приказы людей, если это не противоречит первому закону.

Робот должен защищать себя, если это не противоречит первым двум законам.

Интересно, что детектив ненавидит роботов и их законы, поэтому то, что дело попало именно к нему, кажется странным.

Не так давно Прояс, режиссер лент "Ворон" (1994) и "Темный город" (1998), высказал свои мысли относительно искусственного интеллекта и киноиндустрии в целом. Сейчас Алекс продолжает работу над новой документальной киноработой под названием "РУР".

Режиссер Алекс Прояс (фото: instagram.com/alex_proyas)

Что известно о новом роботизированном такси от Маска

Это футуристический автомобиль с крыловидной дверью, в котором нет педалей и руля. Маск заявил, что полностью автономные машины будут безопаснее тех, которыми управляют люди. Более того, они, по словам изобретателя, смогут приносить своим владельцам доходы, если сдавать их в аренду.

Cybercab будет конкурировать с Alphabet Waymo, и его цена будет составлять менее 30 000 долларов (примерно 1 230 000 грн). Однако аналитики подвергают сомнению реалистичность такого плана.

Пока Илон Маск никак не отреагировал на обвинения Прояса.

Как выглядит Tesla Cybercab

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Как выглядит автономный микроавтобус Robovan

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Как выглядит робот-гуманоид Tesla Optimus

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