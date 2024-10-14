ua en ru
Пн, 14 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идей

Понедельник 14 октября 2024 15:45
UA EN RU
Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идей Илон Маска попал в скандал из-за воровства идей (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Голливудский режиссер Алекс Прояс, снявший культовый фильм "Я, робот", утверждает, что Илон Маск украл у него идеи для новых разработок Tesla - кибертакси Cybercab, беспилотного фургона Robovan и роботов Tesla Optimus, которые на днях были представлены в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Алекса в соцсети Х.

Что говорит Прояс про Маска

В соцсетях режиссер сделал публичное заявление, поинтересовавшись у Илона Маска: "Привет, могу ли я вернуть себе свои проекты?".

В публикации можно увидеть фото с фильма "Я, робот", а рядом с ними размещено транспортное средство Optimus из фильма 2004 года. Также там - Tesla и футуристический автомобиль, который был создан в рамках проекта Прояса.

События ленты "Я, робот", где главную роль исполнил Уилл Смит, происходят в будущем - это Чикаго, 2035 год. Фильм был вдохновлен сборником рассказов известного фантаста Айзека Азимова, а сюжет сосредоточен вокруг детектива (играет Смит), пытающегося распутать загадочное убийство, которое мог совершить робот Сонни (играет Алан Тьюдик).

В фильме работы будущего руководствуются тремя законами:

  • робот не может причинить вред человеку.
  • Робот должен выполнять приказы людей, если это не противоречит первому закону.
  • Робот должен защищать себя, если это не противоречит первым двум законам.

Интересно, что детектив ненавидит роботов и их законы, поэтому то, что дело попало именно к нему, кажется странным.

Не так давно Прояс, режиссер лент "Ворон" (1994) и "Темный город" (1998), высказал свои мысли относительно искусственного интеллекта и киноиндустрии в целом. Сейчас Алекс продолжает работу над новой документальной киноработой под названием "РУР".

Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идейРежиссер Алекс Прояс (фото: instagram.com/alex_proyas)

Что известно о новом роботизированном такси от Маска

Это футуристический автомобиль с крыловидной дверью, в котором нет педалей и руля. Маск заявил, что полностью автономные машины будут безопаснее тех, которыми управляют люди. Более того, они, по словам изобретателя, смогут приносить своим владельцам доходы, если сдавать их в аренду.

Cybercab будет конкурировать с Alphabet Waymo, и его цена будет составлять менее 30 000 долларов (примерно 1 230 000 грн). Однако аналитики подвергают сомнению реалистичность такого плана.

Пока Илон Маск никак не отреагировал на обвинения Прояса.

Как выглядит Tesla Cybercab

Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идейСкриншот

Как выглядит автономный микроавтобус Robovan

Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идейСкриншот

Как выглядит робот-гуманоид Tesla Optimus

Илон Маск - плагиатор? Голливудский режиссер обвиняет миллиардера в краже идейСкриншот

На днях стало известно, что SpaceX запустила космический корабль Starship и успешно приземлила ускоритель.

Также недавно Маск пошутил о покушениях на Байдена и Харрис, и теперь его проверяет Секретная служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы
РФ впервые за 48 суток не запускала по Украине "Шахеды". Эксперт назвал причину паузы