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Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)

STYLERПерсони    09.12.2019 - 17:18
Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)
Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (колаж: РБК-Україна)

Ілон Маск на Cybertruck приїхав в японський ресторан в Малібу

Ілон Маск прокотився на своєму новому творінні Cybertruck. Це шестимісний електропікап від компанії Tesla, який буде доступний для покупців лише в кінці 2021 року. Мільярдер проїхався по вечірньому місту в суботу 7 грудня. Цікавим є те, що електрокар поки не сертифіковано для доріг загального користування, крім того, в авто були відсутні важливі деталі.

Компанію 48-річному мільярдерові склала 31-річна Граймс (справжнє ім'я Клер Еліс Буше), всесвітньо відома співачка з Канади. На задньому сидінні авто сиділи друзі підприємця.

Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

Cybertruck був офіційно презентований 22 листопада, але кількість попередніх замовлень на пікап вже перевищила чверть мільйона.

Судячи по знімках в соціальних мережах, Маск і Граймс приїхали на вечерю до друзів в елітний ресторан японської кухні Nobu в Малібу.

Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

На порталі Electrek повідомляється, що це перша поява Cybertruck в умовах міста. Справа в тому, що електропікап по дорогах загального користування може переміщатися лише для проведення випробувань.

Відзначається також, що на електрокарі, на якому з'явився Маск, відсутні дзеркала заднього виду і склоочисники. Хоча, можливо, вони там і не передбачені.

Ілон Маск з порушенням ПДР прокотився за кермом Cybertruck (відео)

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (фото: tmz.com)

Базова ціна на задньопривідну модель Cybertruck складе 39 900 доларів, а повнопривідні моделі будуть коштувати 49 900 доларів. Виробництво Cybertruck планується почати в 2021 році, а до 2022 року буде запропоновано більше моделей.

Ілон Маск проїхався на Cybertruck по місту (відео: YouTybe/Roberto Cruz)

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