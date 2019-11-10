Маск рассказал о создании колонии на Марсе

Фото: Илон Маск (spacex.com)

SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, что нужно для колонизации Марса. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее трех млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в два млн долларов.

Маск отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

Напомним, американская космическая компания SpaceX представила космический корабль Starship, который способен осуществлять полеты на Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы.

Ранее Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет нового космического корабля Starship. Основатель компании SpaceX отмечал, что выход корабля на орбиту произойдет не раньше октября.

Добавим, 25 июля на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар. Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко, штат Флорида.