Икота у детей: Комаровский рассказал, как быстро оказать первую помощь

Доктор Комаровский рассказал родителям, как быстро помочь детям при икоте и в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалистам. Также он объяснил, что нужно делать, чтобы избежать этого неприятного явления.

Комаровский рассказал, что икота – это короткий вдох при закрытой голосовой щели, обусловленный сокращением диафрагмы и ее провоцирует быстрая еда, частое глотание, переедание, сухая пища, употребление газированных напитков.

Если икота сочетается с болями в животе или она продолжается более трех часов подряд – то это повод обратиться за медицинской помощью.

Комаровский рассказал об икоте у детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Он перечислил способы, которыми можно ребенку помочь в домашних условиях:

высунуть язык и задержать дыхание;

проглотить одну чайную ложку сухого сахара-песка;

выпить сладкую воду или воду со льдом (еще лучше сладкую воду со льдом);

проглотить небольшое количество мелко наколотого льда;

пососать дольку лимона;

захватить большим и указательным пальцами язык и мягко потянуть его вперед;

встать на цыпочки, руки за голову, мелкими быстрыми глотками пить из стакана холодную воду (стакан держит мама).

Икота у детей (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что доктор Комаровский дал родителям простые советы о том, как уберечь ребенка от различных инфекций.

А также мы рассказывали о том, что Комаровский объяснил, как можно помочь подростку, который переживает переходной возраст.