Как защитить ребенка от инфекций: советы доктора Комаровского

Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал несколько советов, как противостоять сезонным вирусам

Доктор Евгений Комаровский рассказал о правильной профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

По словам Комаровского, не имеет значения, каким именно типом гриппа заразился ребенок. Важно помнить лишь то, что грипп - это вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, которая поражает органы дыхания.

Профилактика гриппа, по мнению педиатра, заключается в следующем:

Если вы встретитесь с вирусом, а в вашем организме нет антител, вы обязательно заболеете. Антитела появляются в случае, если вы переболели или вакцинировались.

Вакцинацию от гриппа желательно провести детям в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, взрослым старше 65 лет, людям с хроническими болезнями (астма, диабет, ишемическая болезнь, болезни почек, последствия инсульта и т. д.), людям с иммунодефицитом, всем беременных на любом сроке, всем обитателям домов престарелых.

Никаких лекарств и "народных средств" с доказанной профилактической эффективностью не существует. Это означает, что ни лук, ни чеснок или какие-либо таблетки не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще, ни от вируса гриппа в частности.

Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)

Источником вируса является человек. И чем реже вы бываете в местах скопления людей в сезон, когда "гуляют вирусы", тем лучше.

Маска не является панацеей. Ее желательно надевать, когда вы уже заболели, чтоб не заразить окружающих. Здоровому человеку она не нужна.

Руки больного, которыми он касается лица, а затем окружающих предметов, являются распространителем инфекции. Поэтому лицо лучше не трогать, а руки мыть нужно как можно чаще, вне дома стоит пользоваться дезинфицирующими средствами.

Учитесь сами и учите детей, если уж нет платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть.

В коллективах лучше в опасный период ввсети запрет на рукопожатия и дружеские поцелуи.

Пользуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги - источник распространения вирусов.

Комаровский рассказал о профилактике гриппа и ОРВИ у детей (фото: twitter.com mnt)

Воздух в помещении должен быть влажным и прохладным - почаще проветривайте.

Почаще гуляйте на свежем воздухе подальше от скопления людей.

Оптимальные параметры воздуха в помещении - температура около 20°С, влажность 50-70%. Проветривайте и часто проводите влажную уборку, включайте увлажнители воздуха.

Лучше теплее оденьтесь, но не включайте дополнительно обогреватели.

Увлажняйте слизистые оболочки. Раствор можно приготовить дома: 1 чайная ложка обычной поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Залейте в любой флакон-пшикалку и регулярно пшикайте в нос. Вышеупомянутым солевым раствором также регулярно полощите рот.

Вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, здоровый сон, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка, связанный с гормональным дисбалансом, перепадами настроения и проблемами с кожей.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении: как распознать отравление, как оказать первую помощь и в каких случаях ребенку требуется неотложная помощь специалистов.

Также Евгений Комаровский рассказал о препаратах, которые обязательно должны быть в детской аптечке. По мнению педиатра, при отсутствии дополнительных предписания врача в аптечке должно быть всего два лекарства.