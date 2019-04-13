Гикавка у дітей: Комаровський розповів, як швидко надати першу допомогу

Комаровський розповів, у яких випадках гикавки треба бігти до лікаря
Доктор Комаровський розповів батькам, як швидко допомогти дітям при гикавці і в яких випадках потрібно негайно звертатися до фахівців. Також він пояснив, що потрібно робити, щоб уникнути цього неприємного явища.
Комаровський розповів, що гикавка – це короткий вдих при закритій голосовій щілини, обумовлений скороченням діафрагми і її провокує швидка їжа, часте ковтання, переїдання, суха їжа, вживання газованих напоїв.
Якщо гикавка поєднується з болями в животі або вона триває більше трьох годин підряд – то це привід звернутися за медичною допомогою.
Комаровський розповів про гикавці у дітей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Він перерахував способи, якими можна допомогти дитині в домашніх умовах:
Гикавка у дітей (YouTube/Доктор Комаровський)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що доктор Комаровський дав батькам прості поради про те, як вберегти дитину від різних інфекцій.
А також ми розповідали про те, що Комаровський пояснив, як можна допомогти підлітку, який переживає перехідний вік.