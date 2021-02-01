IKEA официально открыла свой первый магазин в Украине: как он выглядит

IKEA в Киеве открыла первый магазин в Украине (фото: Getty Images)

Сегодня, 1 февраля, один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома IKEA открыл свой первый магазин в Украине. Он находится в столичном торговом центре Blockbuster Mall.

Об этом сообщает компания на своей странице в Facebook. В IKEA отметили, что в Киеве открылся магазин городского формата, но он будет предлагать украинским покупателям широкий ассортимент товаров.

Площадь магазина составляет более чем 5000 квадратных метров. Он будет предлагать около 5 тысяч товаров для дома. Почти 2 тысячи товаров можно купить в магазине, остальные 3 тысячи - в основном мебель и другие товары большого размера - можно забрать в одном из четырех пунктов выдачи заказов в Киеве или заказать доставку.

IKEA в Киеве открыла первый магазин в Украине (фото: facebook.com/ikeaukraine.ua)

В данное время таких пунктов выдачи в Киеве четыре: в торговом центре Metro С&C, ТРЦ Rive Gauche, Lavina Mall и Blockbuster Mall.

IKEA в Киеве открыла первый магазин в Украине (фото: kyivcity.gov.ua)

Сам магазин разделен на зоны, в которых можно подобрать товары для спальни, гостинной, кухни, а также различные аксессуары - свечи, подставки, подушки и пр.

IKEA в Киеве открыла первый магазин в Украине (фото: kyivcity.gov.ua)

Интересно, что в магазине есть б/у мебель, которая в среднем на 30−50% дешевле по сравнению с новой.

В открытии магазина также принимал участие мэр Киева Виталий Кличко. Он также заявил, что IKEA планирует наладить производство в Украине. Компания выбрала аренду, покупку земли под строительство производственных мощностей пока не рассматривали.

IKEA в Киеве открыла первый магазин в Украине (фото: facebook.com/ikeaukraine.ua)

Виталий Кличко в магазине IKEA в Киеве (фото: instagram.com/vitaliyklitschko)

IKEA планирует открывать новые магазины в Киеве и в крупных городах Украины.

Напомним, IKEA попала в громкий скандал из-за незаконно вырубленных лесов в Карпатах.

После этого компания ответила на обвинения в свой адрес.