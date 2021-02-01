IKEA офіційно відкрила свій перший магазин в Україні: як він виглядає

IKEA в Києві відкрила перший магазин в Україні (фото: Getty Images)

Сьогодні, 1 лютого, один з найбільших в світі рітейлерів меблів та товарів для дому IKEA відкрив свій перший магазин в Україні. Він знаходиться в столичному торговому центрі Blockbuster Mall.

Про це повідомляє компанія на своїй сторінці в Facebook. В IKEA зазначили, що у Києві відкрився магазин міського формату, але він пропонуватиме українським покупцям широкий асортимент товарів.

Площа магазину складає більш ніж 5000 квадратних метрів. Він буде пропонувати близько 5 тисяч товарів для дому. Майже 2 тисячі товарів можна купити в магазині, інші 3 тисячі - в основному меблі та інші товари великого розміру - можна забрати в одному з чотирьох пунктів видачі замовлень у Києві або замовити доставку.

IKEA в Києві відкрила перший магазин в Україні (фото: facebook.com/ikeaukraine.ua)

Зараз таких пунктів видачі в Києві чотири: в торговому центрі Metro C&C, ТРЦ Rive Gauche, Lavina Mall і Blockbuster Mall.

IKEA в Києві відкрила перший магазин в Україні (фото: kyivcity.gov.ua)

Сам магазин поділений на зони, в яких можна підібрати товари для спальні, вітальні, кухні, а також різні аксесуари - свічки, підставки, подушки та інше.

IKEA в Києві відкрила перший магазин в Україні (фото: kyivcity.gov.ua)

Цікаво, що в магазині є вживані меблі, які в середньому на 30-50% дешевше у порівнянні з новими.

У відкритті магазину також брав участь мер Києва Віталій Кличко. Він також заявив, що IKEA планує налагодити виробництво в Україні. Компанія вибрала оренду, купівлю землі під будівництво виробничих потужностей поки не розглядали.

IKEA в Києві відкрила перший магазин в Україні (фото: facebook.com/ikeaukraine.ua)

Віталій Кличко в магазині IKEA в Києві (фото: instagram.com/vitaliyklitschko)

IKEA планує відкривати нові магазини в Києві та великих містах України.

Нагадаємо, IKEA потрапила в гучний скандал через незаконну вирубку лісів у Карпатах.

Після цього компанія відповіла на звинувачення у свою адресу.