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IKEA попала в громкий скандал из-за незаконно вырубленных лесов в Карпатах

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 13:55
IKEA попала в громкий скандал из-за незаконно вырубленных лесов в Карпатах
IKEA попала в скандал из-за незаконно вырубленных лесов в Карпатах (коллаж: РБК-Украина)

Компания IKEA использует незаконно вырубленное сырье для изготовления мебели

Компания IKEA попала в скандал из-за покупки незаконно вырубленных деревьев в Карпатах. Как сообщается, общественная организация 18 месяцев проводила расследование и выяснила механизм незаконной вырубки и продажи деревьев из украинских Карпат компании IKEA. Согласно расследованию, продажа незаконно вырубленных лесов самому крупному потребителю дерева на планете осуществлялась с 2011 года.

Как сообщается на сайте общественной организации Earthsight, стулья из IKEA сделаны из карпатского бука. На украинских сайтах они стоят от 400 гривен. Оказалось, что лесничество на Закарпатье выдает незаконные лицензии на "санитарную вырубку" леса, а затем продает древесину мебельной компании "ВГСМ". В свою очередь, эта компания является самым большим поставщиком IKEA в Украине.

"Исследование Earthsight, продолжавшееся 18 месяцев, показало, что компания IKEA продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах Украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей. Незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров, в частности ее легендарных складных стульев, складных стульев (из панелей) Terje и популярных стульев к обеденному столу Ingolf. Ежегодно продаются десятки тысяч стульев, изготовленных из незаконной древесины, в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года.

Также ранее мы писали, что в Украине можно проверить онлайн законность заготовки древесины.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины Карпатылесвырубка леса
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