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От игрушек до расчесок: что можно мыть в посудомойке, кроме посуды

Что можно мыть в посудомойке (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Посудомоечная машина - очень полезная вещь в доме, ведь кроме собственно посуды, в ней можно хорошо очистить ряд других предметов. Это значительно сэкономит вам время и силы.

Список того, что еще можно мыть в посудомойке, был опубликован в Instagram-аккаунте "Положение вещей". Некоторые из них могут вас весьма удивить!

Что можно мыть в посудомойке:

  • детские игрушки, если они без батареек
  • лего (можно сложить в мешочек для стирки или сетку для овощей)
  • лоток от стиральной машины (отмыв даже плесень, если она завелась)
  • мыльницы, дозаторы, стаканчики для щеток
  • детский горшок, горшки для цветов
  • плафоны от люстры
  • губку для посуды, щетки, ершик, мочалку для душа
  • фильтр, бак для мусора и некоторые щетки от пылесоса
  • решетки от газовой плиты и духовки
  • полки из холодильника (сперва нагреть до комнатной температуры)
  • кепки
  • расчески для волос, заколки
  • силиконовые чехлы от телефона или наушников
  • полочки из ванной комнаты, чтобы отмыть налет
  • фильтр от вытяжки

Ранее мы писали, какие вещи на кухне ни в коем случае нельзя мыть средством для посуды.

Читайте также, как сделать моющие средства своими руками, которые будут удалять любое загрязнение.

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