Від іграшок до гребінців: що можна мити в посудомийці, крім посуду
Що можна мити в посудомийці (pixabay.com)
Посудомийна машина - дуже корисна річ в будинку, адже крім власне посуду, в ній можна добре очистити ряд інших предметів. Це значно заощадить вам час і сили.
Список того, що ще можна мити в посудомийці, був опублікований в Instagram-акаунті "Стан речей". Деякі з них можуть вас вельми здивувати!
Що можна мити в посудомийці:
- дитячі іграшки, якщо вони без батарейок
- лего (можна скласти в мішечок для прання або сітку для овочів)
- лоток від пральної машини (відмивши навіть цвіль, якщо вона завелася)
- мильниці, дозатори, стаканчики для щіток
- дитячий горщик, горщики для квітів
- плафони від люстри
- губку для посуду, щітки, йоржик, мочалку для душу
- фільтр, бак для сміття і деякі щітки від пилососа
- решітки від газової плити і духовки
- полиці з холодильника (спершу нагріти до кімнатної температури)
- кепки
- гребінці для волосся, шпильки
- силіконові чохли від телефону або навушників
- полички з ванної кімнати, щоб відмити наліт
- фільтр від витяжки