Від іграшок до гребінців: що можна мити в посудомийці, крім посуду

Посудомийна машина - дуже корисна річ в будинку, адже крім власне посуду, в ній можна добре очистити ряд інших предметів. Це значно заощадить вам час і сили.

Список того, що ще можна мити в посудомийці, був опублікований в Instagram-акаунті "Стан речей" . Деякі з них можуть вас вельми здивувати!

Раніше ми писали, які речі на кухні ні в якому разі не можна мити засобом для посуду.

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