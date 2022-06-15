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Від іграшок до гребінців: що можна мити в посудомийці, крім посуду

Що можна мити в посудомийці (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Посудомийна машина - дуже корисна річ в будинку, адже крім власне посуду, в ній можна добре очистити ряд інших предметів. Це значно заощадить вам час і сили.

Список того, що ще можна мити в посудомийці, був опублікований в Instagram-акаунті "Стан речей". Деякі з них можуть вас вельми здивувати!

Що можна мити в посудомийці:

  • дитячі іграшки, якщо вони без батарейок
  • лего (можна скласти в мішечок для прання або сітку для овочів)
  • лоток від пральної машини (відмивши навіть цвіль, якщо вона завелася)
  • мильниці, дозатори, стаканчики для щіток
  • дитячий горщик, горщики для квітів
  • плафони від люстри
  • губку для посуду, щітки, йоржик, мочалку для душу
  • фільтр, бак для сміття і деякі щітки від пилососа
  • решітки від газової плити і духовки
  • полиці з холодильника (спершу нагріти до кімнатної температури)
  • кепки
  • гребінці для волосся, шпильки
  • силіконові чохли від телефону або навушників
  • полички з ванної кімнати, щоб відмити наліт
  • фільтр від витяжки

Раніше ми писали, які речі на кухні ні в якому разі не можна мити засобом для посуду.

Читайте також, як зробити миючі засоби своїми руками, які будуть видаляти будь-яке забруднення.

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