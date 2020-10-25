Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко снова стал отцом: фото из роддома

В воскресенье, 25 октября, в семье атакующего полузащитника сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко произошло пополнение. Его супруга Инна родила сына.

Счастливые родители назвали малыша Максимом. Об этом рассказал сам футболист на своей странице в Instagram.

Андрей Ярмоленко снова стал отцом (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

"Спасибо Богу и моей жене за эти ощущения. Еще один Ярмоленко", - написал спортсмен, в семье которого уже есть два сына Иван и Даниил, 2013 и 2015 года рождения соответственно.

Андрей Ярмоленко снова стал отцом (фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)

Сам Ярмоленко также присутствовал при родах, отыграв накануне в матче английской премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:1).

Андрей Ярмоленко за киевское "Динамо" отыграл 11 лет с 2006 по 2017 год. Правда первые два года (до 2008) играл за "Динамо-2". С 2017 по 2018 год он играл в составе дортмундской "Боруссии". С 2018 года по настоящее время защищает цвета английского "Вест Хэма". За сборную Украины Андрей играет с 2009 года.

Напомним, украинская теннисистка Ольга Янчук ждет ребенка от скандального нападающего киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Она пришла поддержать своего возлюбленного в матче против "Ювентуса". При этом на фото, которое она опубликовала, у нее был заметен округлившийся животик.

Ранее игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.