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Известный украинский футболист сделал предложение своей девушке: фото избранницы

Понедельник 05 октября 2020 17:39
Известный украинский футболист сделал предложение своей девушке: фото избранницы
Футболист киевского "Динамо" сделал предложение девушке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Игрок киевского "Динамо" и сборной Украины обручился с возлюбленной

Защитник ФК "Динамо" и футболист сборной Украины Александр Тымчик сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. На своей странице в Instagram 23-летний футболист похвастался фотографиями с любимой и сообщил, что она ответила согласием.

Избранницей украинского футболиста стала 22-летняя Карина Подолян. Известно, что пара уже давно вместе и они начали встречаться тогда, когда Тымчик играл в молодежном составе киевского "Динамо".

Известный украинский футболист сделал предложение своей девушке: фото избранницы

Александр Тымчик и Карина Подолян

Александр Тымчик родом из Винницкой области, а Карина Подолян – киевлянка. Она закончила Киевский национальный торгово-экономический университет.

Свою карьеру в спорте Тымчик начинал во Владимире-Волынском. В 2013 году он начал играть за молодежный состав "Динамо" и дебютировал в 2014 году в игре против Металлурга". В 2017 году он вместе с Богданом Михайличенко перешел играть в луганскую "Зарю", а в 2020 году – стал полноправным игроком "Динамо". Осенью он дебютировал в составе украинской сборной в Лиге наций против сборной Швейцарии. Обладатель Суперкубка Украины.

Известный украинский футболист сделал предложение своей девушке: фото избранницы

Карина Подолян

Зимний отпуск влюбленные провели в Доминиканской республике и отдохнули на берегу Карибского моря.

"Она сказала: "Да!" – написал Тымчик на своей странице в Instagram и разместил фото с Кариной.

Известный украинский футболист сделал предложение своей девушке: фото избранницы

Александр Тымчик и Карина Подолян

Напомним, ранее мы писали о том, что невеста Владимира Остапчука призналась, почему они так торопятся со свадьбой.

А также рассказывали о том, что экс-"ВИА Гра" тайно вышла замуж.

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