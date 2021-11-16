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Играли в шашки: в Киеве парень снял на видео, как он врезался в авто на огромной скорости

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 15:42
Играли в шашки: в Киеве парень снял на видео, как он врезался в авто на огромной скорости Коллаж РБК-Украина: в Киеве парень на большой скорости влетел в другое авто
Автор: Роман Мирончук

В Киеве любитель быстрой езды показал видео, на котором видно, как он на большой скорости врезается в стоящее авто. Данным инцидентом "гонщик" похвастался в соцсетях.

Видеоролик опубликован в Instagram "Шашки Киев".

Автор ролика рассказал, что авария произошла на Шулявке. Он ехал со скорость 184 км/ч, но столкновение с другим авто произошла на скорости 104 км/ч, так как он успел сбросить скорость.

Водитель играл на дороге в так называемые "шашки". Владелец авто, в которое он влетел, оказался таксистом. Перед ДТП таксист резко затормозил, чтобы подобрать клиента.

Автобус, который ехал за таксистом, успел перестроиться на вторую полосу, а автор видео - не успел и врезался в такси.

Парень рассказал, что после столкновения таксист предложил ему решить ситуацию на месте без полиции. Но он понял, что водитель такси находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ, поэтому вызвал правоохранителей.

Полиция составила протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения).

Автор видео также признал свою вину.

"Я виноват и никак не отрицаю этот момент", - отметил он.

Напомним, эксперты рассказали, кто должен возмещать ущерб при ДТП в Украине.

Мы также писали о том, что суд оштрафовал 16-летнего виновника ДТП в Харькове за езду без прав и превышение скорости.

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