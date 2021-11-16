Играли в шашки: в Киеве парень снял на видео, как он врезался в авто на огромной скорости
В Киеве любитель быстрой езды показал видео, на котором видно, как он на большой скорости врезается в стоящее авто. Данным инцидентом "гонщик" похвастался в соцсетях.
Видеоролик опубликован в Instagram "Шашки Киев".
Автор ролика рассказал, что авария произошла на Шулявке. Он ехал со скорость 184 км/ч, но столкновение с другим авто произошла на скорости 104 км/ч, так как он успел сбросить скорость.
Водитель играл на дороге в так называемые "шашки". Владелец авто, в которое он влетел, оказался таксистом. Перед ДТП таксист резко затормозил, чтобы подобрать клиента.
Автобус, который ехал за таксистом, успел перестроиться на вторую полосу, а автор видео - не успел и врезался в такси.
Парень рассказал, что после столкновения таксист предложил ему решить ситуацию на месте без полиции. Но он понял, что водитель такси находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ, поэтому вызвал правоохранителей.
Полиция составила протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения).
Автор видео также признал свою вину.
"Я виноват и никак не отрицаю этот момент", - отметил он.
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