Грали в шашки: у Києві хлопець зняв на відео, як він врізався в авто на величезній швидкості

У Києві любитель швидкої їзди показав відео, на якому видно, як він на великій швидкості врізається в стояче авто. Даним інцидентом "гонщик" похвалився в соцмережах.

Автор ролика розповів, що аварія сталася на Шулявці. Він їхав зі швидкість 184 км/год, але зіткнення з іншим авто сталася на швидкості 104 км/год, оскільки він встиг скинути швидкість.

Водій грав на дорозі в так звані "шашки". Власник авто, в яке він влетів, виявився таксистом. Перед ДТП таксист різко загальмував, щоб підібрати клієнта.

Автобус, який їхав за таксистом, встиг повернути на другу смугу, а автор відео - не встиг і врізався в таксі.

Хлопець розповів, що після зіткнення таксист запропонував йому вирішити ситуацію на місці без поліції. Але він зрозумів, що водій таксі перебував під впливом алкоголю і наркотичних речовин, тому викликав правоохоронців.

Поліція склала протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння).

Автор відео також визнав свою провину.

"Я винен і ніяк не заперечую цей момент", - зазначив він.