Ігор Кондратюк вперше за довгий час показав дорослу доньку: як вона виглядає

"Куди пропав? Літав у США на випускний до доньки. Поліна закінчила 4 роки навчання в Arizona State University і здобула ступінь бакалавра за спеціальністю Aerospace Engineering", - зазначив він.

Також Кондратюк розповів, що пишається донькою, оскільки вона закінчила університет із відзнакою.

Ігор Кондратюк із донькою (фото: facebook.com/kondratjukigor)

"Причому закінчила з відзнакою! Вона називається Moeur Award, і її отримують ті, хто за 8 семестрів отримували всі оцінки не нижче А. Моя розумна красуня. Люблю безмежно", - написав він.

Також він показав декілька фото з донькою, яка позувала в бордовій мантії та босоніжках на високих підборах.

Дочка Ігоря Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Як відреагували в мережі

Фоловери продюсера одразу ж почали коментувати його публікацію, зазначивши, що його дочка росте справжньою красунею:

"Яка вже доросла, вітаю!"

"Красуня, будь щаслива"

"Вітаю Поліну і вас! Це велике досягнення!"

"Молодчинка, щасливої долі та реалізації"

"Вітаю! Красива і розумна".

Дочка Ігоря Кондратюка Поліна (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Нагадаємо, Ігор Кондратюк - український телеведучий і продюсер, шоумен. Кандидат біологічних наук (1996).

З 1999 року Кондратюк став співавтором, продюсером і ведучим популярної програми "Караоке на Майдані", що тривалий час виходила на українському телебаченні. Цей проєкт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як програму, що транслювалася на українському телебаченні найтриваліший час.

Крім того, він був ведучим і продюсером численних інтелектуальних шоу та музичних програм, як-от "Шанс", "Інтелект-шоу LG "Еврика!" та "Зірковий дует".

Одружений, має трьох дітей: синів Сергія та Данила, а також доньку Поліну.