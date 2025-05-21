Игорь Кондратюк впервые за долгое время показал взрослую дочь: как она выглядит

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк показал в сети свою дочь Полину, которая закончила обучение в США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Куда пропал? Летал в США на выпускной к дочке. Полина окончила 4 года обучения в Arizona State University и получила степень бакалавра по специальности Aerospace Engineering", - отметил он.
Также Кондратюк рассказал, что гордится дочерью, так как она окончила университет с отличием.
Игорь Кондратюк с дочерью (фото: facebook.com/kondratjukigor)
"Причем закончила с отличием! Она называется Moeur Award, и ее получают те, кто за 8 семестров получали все оценки не ниже А. Моя умная красавица. Люблю безгранично", - написал он.
Также он показал несколько фото с дочерью, которая позировала в бордовой мантии и босоножках на высоких каблуках.
Дочь Игоря Кондратюка (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Фолловеры продюсера тут же принялись комментировать его публикацию, отметив, что его дочь растет настоящей красавицей:
Дочь Игоря Кондратюка Полина (фото: facebook.com/kondratjukigor)
Напомним, Игорь Кондратюк - украинский телеведущий и продюсер, шоумен. Кандидат биологических наук (1996).
С 1999 года Кондратюк стал соавтором, продюсером и ведущим популярной программы "Караоке на Майдане", длительное время находившейся на украинском телевидении. Этот проект попал в Книгу рекордов Гиннеса как программу, которая транслировалась на украинском телевидении самое длительное время.
Кроме того, он был ведущим и продюсером многочисленных интеллектуальных шоу и музыкальных программ, таких как "Шанс", "Интеллект-шоу LG "Эврика!" и "Звездный дуэт".
Женат, имеет троих детей: сыновей Сергея и Данила, а также дочь Полину.
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