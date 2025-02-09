Ігор Кондратюк: Ми так і не почули хітової пісні, яка б запалила "Євробачення"

Про вибір артиста для "Євробачення-2025" від України

Ziferblat, на мою думку, здобули перемогу цілком прогнозовано. Попри рівний склад учасників і їхні пісні, саме їхня музика була найцікавішою.

Про шоу, яке ми побачили у фіналі Нацвідбору-2025

Цьогорічний Нацвідбір не був найкращим. Тут я погоджуюсь із критиками: ми так і не почули хітової пісні, яка б запалила "Євробачення" у Швейцарії. Ба більше, не побачили яскравого й оригінального артиста, яким свого часу став Melovin. Водночас деякі постановки були на високому рівні, як і сценарні та режисерські рішення шоу.

Порада гурту Ziferblat перед поїздкою до Базеля

Я рекомендую хлопцям змінити першу літеру в назві гурту, адже літера "Z" під час війни сприймається як символ російського фашизму. Ziferblat (фото: instagram.com/ziferblat_band)

Про фінансування Нацвідбору з державного бюджету

Я б зробив телевізійну версію значно економнішою. В умовах війни коштовне шоу на "Суспільному", яке фінансується платниками податків, виглядає недоречно.

Вибачайте, колеги, і не сприймайте це як бурчання невдоволеного екс-виробника розважальних програм. Просто ми з вами тут, в тилу, маємо бути в адекваті. Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Скільки мільйонів витратили на Нацвідбір-2025

На фінал Нацвідбору-2025 було використано кошти з державного бюджету. Загальна сума - 10 499 822 гривень.

Основна декорація - сцена - обійшлася у 1,9 мільйона гривень. Крім того, цього року збудували укриття вартістю 100 тисяч гривень. Виробництво графіки коштувало 300 тисяч, а на постановку номерів загалом витратили 400 тисяч гривень.

Майже пів мільйона гривень спрямували на створення візитівок учасників. Ще 1 мільйон гривень пішов на оплату роботи журі, ведучих і зіркових гостей.

Серед інших витрат - транспорт, оренда локації, гонорари персоналу, технічне забезпечення, адміністративні та студійні витрати.