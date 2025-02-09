Игорь Кондратюк: Мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла "Евровидение"

Национальный отбор на "Евровидение-2025" вызвал немало дискуссий среди украинцев, и не все остались довольны его результатами. Одним из тех, кто поделился своим мнением относительно финала конкурса и победы группы Ziferblat, стал известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.
В эксклюзивном интервью РБК-Украина он рассказал, почему считает выбор группы прогнозируемым, что, по его мнению, было не так с нынешним шоу и какой совет он дал бы представителям Украины перед их выступлением в Швейцарии.
Ziferblat, по моему мнению, одержали победу вполне прогнозируемо. Несмотря на равный состав участников и их песни, именно их музыка была самой интересной.
Нынешний Нацотбор не был лучшим. Здесь я согласен с критиками: мы так и не услышали хитовой песни, которая бы зажгла "Евровидение" в Швейцарии. Более того, не увидели яркого и оригинального артиста, которым в свое время стал Melovin. В то же время некоторые постановки были на высоком уровне, как и сценарные и режиссерские решения шоу.
Я рекомендую ребятам изменить первую букву в названии группы, ведь буква "Z" во время войны воспринимается как символ русского фашизма.
Я бы сделал телевизионную версию значительно более экономной. В условиях войны дорогостоящее шоу на "Суспільному", которое финансируется налогоплательщиками, выглядит неуместно.
Извините, коллеги, и не воспринимайте это как ворчание недовольного экс-производителя развлекательных программ. Просто мы с вами здесь, в тылу, должны быть в адеквате.
На финал Нацотбора-2025 были использованы средства из государственного бюджета. Общая сумма - 10 499 822 гривен.
Основная декорация - сцена - обошлась в 1,9 миллиона гривен. Кроме того, в этом году построили укрытие стоимостью 100 тысяч гривен. Производство графики стоило 300 тысяч, а на постановку номеров в целом потратили 400 тысяч гривен.
Почти полмиллиона гривен направили на создание визиток участников. Еще 1 миллион гривен пошел на оплату работы жюри, ведущих и звездных гостей.
Среди других расходов - транспорт, аренда локации, гонорары персонала, техническое обеспечение, административные и студийные расходы.
К слову, ранее букмекеры обновили прогнозы относительно победителя "Евровидения-2025".
Также мы рассказывали о реакции украинцев на результат финала.