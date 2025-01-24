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Не ігноруйте їх: дерматолог назвала 8 речей, які призводять до сильного свербіння голови

Що призводить до сильного свербіння шкіри голови (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Свербіж шкіри голови може завдавати сильного дискомфорту у житті. Дерматолог назвала основні причини, які можуть призводити до такого стану.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.

Ребекка Гаффні розповіла, що с

 

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