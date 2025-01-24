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Не игнорируйте их: дерматолог назвала 8 вещей, которые приводят к сильному зуду головы

Что приводит к сильному зуду кожи головы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зуд кожи головы может причинять сильный дискомфорт в жизни. Дерматолог назвала основные причины, которые могут приводить к такому состоянию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Ребекка Гаффни рассказала, что 

 

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