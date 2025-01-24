Не игнорируйте их: дерматолог назвала 8 вещей, которые приводят к сильному зуду головы

Зуд кожи головы может причинять сильный дискомфорт в жизни. Дерматолог назвала основные причины, которые могут приводить к такому состоянию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard .

Сухая кожа головы

Дерматолог Ребекка Гаффни рассказала, что зуд головы часто является следствием сухой кожи. Особенно часто это происходит зимой и в холодном сухом климате.

Лечение сухости кожи головы может включать перерыв в применении определенных шампуней или других средств для волос, которые могут раздражать, удаляя слишком много натуральных жиров, которые обычно производит кожа головы.

Ищите шампуни с пометкой "увлажняющий" или "мягкий", которые могут менее раздражать кожу.

Перхоть и себорейный дерматит

Зуд кожи головы, который сопровождается белыми пятнышками на волосах или одежде, может быть перхотью, которая считается легкой формой себорейного дерматита.

Себорейный дерматит - это воспалительное состояние, которое может возникнуть на любом участке тела, где выделяется жир.

Безрецептурные шампуни от перхоти могут помочь избежать зуда, если у вас легкий случай.

Аллергические реакции и чувствительность

Шампунь или другие средства для волос могут содержать раздражители или аллергены, которые вызывают зуд и сыпь. Это чаще встречается у людей, которые красят волосы.

Если у вас возникли проблемы с определением проблемного продукта, заведите журнал симптомов.

Атопический дерматит

Атопический дерматит - это тип экземы, который может привести к покраснению, зуду и шелушению кожи.

Слишком частое мытье головы в горячей воде может ухудшить симптомы, как и слишком агрессивная чистка волос и кожи головы.

Грибковая инфекция

Если ваша кожа головы чешется, а также вы замечаете наполненные гноем бугорки и выпадение волос, возможно, у вас грибковая инфекция под названием "tinea capitis" или стригущий лишай.

Эта инфекция известна своим сильным зудом. Грибки, что вызывают стригущий лишай, процветают в теплых и влажных местах, таких как потная кожа головы, особенно если вы нечасто моете голову.

Такое состояние нуждается в длительном лечении, поэтому нельзя его игнорировать.

Вши

Головные вши - это крошечные насекомые, которые живут в волосах человека. Наиболее распространенным признаком заражения головными вшами является зуд кожи головы, вызванный укусами вшей.

Вши легко передаются от человека к человеку. Избавиться от них - это процесс, который требует использования лечебных шампуней или лосьонов, а также тщательного, неоднократного вычесывания вшей и яиц из волос в течение по крайней мере двух недель.

Крапивница

Если вы заметили красную зудящую сыпь на коже головы, которая быстро появляется и вскоре исчезает, то это может быть крапивница.

Такое состояние возникает вследствие реакции на пищу, лекарства, аллергены, стресс, пот или другой фактор. Если крапивница не исчезает сама по себе, вы можете попробовать принять пероральное антигистаминное средство, чтобы успокоить зуд.

Псориаз