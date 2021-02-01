В Иерусалиме обнаружили очень ценную древнюю монету: ей более двух тысяч лет

Израильские археологи нашли у подножья Храмовой горы в Иерусалиме редкую бронзовую монету. Она относится ко временам восстания евреев Иудеи против Римской империи. По данным исследователей, монета была отчеканена в 132 году до н.э.

Как сообщает издание Express, на одной стороне монеты изображена кисть винограда и надпись: "Второй год свободы Израиля", на другой стороне изображена пальма и написано: "Иерусалим". По данным ученых, это монета является очень важным открытием, и она стала первой, на которой написано слово Иерусалим.

Ранее были найдены монеты периода восстания Бар-Кохбы, которые помогли историкам восстановить карту событий и конфликта. Среди важных артефактов событий, которые произошли почти 2000 лет назад, было обнаружено 22 тысячи монет, но связанных с событиями восстания оказалось всего четыре. Есть предположение, что они были привезены в Иерусалим легионерами 10-го легиона.

В Израиле обнаружили уникальную монету с надписью "Иерусалим" (Фото: Israel Antiquities Authority)

"Один из вопросов, который мы задаем себе, заключается в том, как эта монета попала в Иерусалим, поскольку сегодня мы знаем, что повстанцы не завоевали Иерусалим. Лагерь 10-го легиона находился в пределах Старого города Иерусалима, и некоторые говорят, что он находился к югу от Храмовой горы ", - сообщил археолог Моран Хагби.

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