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Ученые нашли нору гигантского подводного червя, который жил 20 млн лет назад

Тайвань, Пятница 22 января 2021 19:36
Ученые нашли нору гигантского подводного червя, который жил 20 млн лет назад
Ученые нашли логово гигантского древнего червя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые на побережье Тайваня нашли место обитания гигантского доисторического червя, который жил на дне Тихого океана около 20 млн лет назад.

Как сообщает журнал Nature, древний подводный червь был предком современного Eunice aphroditois, который живет сейчас на дне Атлантики и Индийского океана. Этот червь может достигать 4 метров длиной и до 2 см толщиной. Он обладал челюстями и острым ротовым аппаратом, который помогал ему захватить свою жертву и переломить ее пополам.

Ученые обнаружили и исследовали 319 различных образцов и смогли воссоздать след этого существа. Была также обнаружена нора L-образной формы в 2 м длиной и 2-3 см толщиной, которая служила червю домом.

Ученые нашли нору гигантского подводного червя, который жил 20 млн лет назад

Скриншот

В верхней части логова – очень высокая концентрация железа и это говорит о том, что древние черви использовали слизь для восстановления домов. Этой слизью питались бактерии – они и оставляли следы железа.

"Подводя итог, мы предполагаем, что около 20 млн лет назад на юго-восточной границе Евразийского континента древние родственники Eunice aphroditois колонизировали морское дно, поджидая в засаде добычу. Когда жертва приближалась к червю, он вырывался из своей норы, хватая и утаскивая ее в осадок. Под морским дном отчаянная жертва проваливалась вниз, пытаясь спастись, что и привело к дальнейшему нарушению осадка вокруг норы", - заявили ученые.

Ученые нашли нору гигантского подводного червя, который жил 20 млн лет назад

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что в Индонезии нашли второй по древности наскальный рисунок животного, которое любят в Украине.

А также рассказывали о том, что археологи обнаружили орудия, которым 2 миллиона лет.

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