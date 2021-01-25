Археологи обнаружили необычный кинжал, которому 5 тысяч лет

Археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет (коллаж: РБК-Украина)

На юго-западе Испании археологи обнаружили артефакты, сильно отличающиеся от тех, которые традиционно делались из камня или кремня. Ученые нашли кинжал, сделанный из горного хрусталя.

Эксперты считают, что это "самый технически сложный" кинжал, который когда-либо находили в доисторической Иберии. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты говорят, чтобы его сделать необходимо было иметь огромное мастерство. Этому кинжалу около 5 тысяч лет, его длина составляет 22 см. Кроме кинжала археологи обнаружили 10 наконечников для стрел, 4 лезвия и сердечник для изготовления оружия. Все это было сделано из горного хрусталя.

Археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет (фото: dailymail.co.uk)

Место обнаружения артефактов находится далеко от кристаллических рудников, и это означает, что они принадлежали непростому человеку. Он заплатил огромную цену мастеру, чтобы тот сделал ему их.

Археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет (фото: dailymail.co.uk)

Исследователи также считают, что горный хрусталь в те древние времена люди использовали для жизненной силы, а также магических сил и связи с предками.

Археологи нашли хрустальный кинжал возрастом 5 тысяч лет (фото: dailymail.co.uk)

Гробница, в которой обнаружили артефакты, находится в долине Гвадалквивир в столичном районе Севильи - поселение называется "Валенсина-де-ла-Консепсьон Кастильеха-де-Гусман".

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