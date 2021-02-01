В Єрусалимі виявили дуже цінну стародавню монету: їй більше двох тисяч років

Ізраїльські археологи знайшли біля підніжжя Храмової гори в Єрусалимі рідкісну бронзову монету. Вона належить до часів повстання євреїв Юдеїв проти Римської імперії. За даними дослідників, монета була викарбувана в 132 році до н. е.

Як повідомляє видання Express, на одній стороні монети зображено гроно винограду і напис: "Другий рік свободи Ізраїлю", на іншій стороні зображена пальма і написано: "Єрусалим". За даними вчених, це монета є дуже важливим відкриттям, і вона стала першою, на якій написано слово Єрусалим.

Раніше були знайдені монети періоду повстання Бар-Кохби, які допомогли історикам відновити карту подій і конфлікту. Серед важливих артефактів подій, які сталися майже 2000 років тому, було виявлено 22 тисячі монет, але пов'язаних з подіями повстання виявилося всього чотири. Є припущення, що вони були привезені в Єрусалим легіонерами 10-го легіону.

В Ізраїлі виявили унікальну монету з написом "Єрусалим" (Фото: Israel Antiquities Authority)

"Одне з питань, яке ми ставимо собі, полягає в тому, як ця монета потрапила в Єрусалим, оскільки сьогодні ми знаємо, що повстанці не завоювали Єрусалим. Табір 10-го легіону знаходився в межах Старого міста Єрусалиму, і деякі говорять, що він знаходився на південь від Храмової гори ", - повідомив археолог Моран Хагби.

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