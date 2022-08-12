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Идут тяжелые бои: волонтер просит срочно помочь ВСУ

Украинским военным срочно необходимо купить технику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинским военным на передовой срочно необходимы дроны, так как идут тяжелые бои. Эти устройства корректируют артиллерию и помогают уничтожать оккупантов.

Срочный сбор средств объявила известный волонтер Наталия Юсупова.

Помощь необходима нашим героям в районе Марьянки и на Херсонском направлении.

"В районе Марьянки и на херсонское направление нужны три дрона. Дроны корректируют артиллерию и помогают уничтожать рашистов. Прямо сейчас нужно собрать деньги. Каждая копейка, это помощь! Квадрокоптер Аутел лайт с дополнительной батареей - 62 тыс. Квадрокоптеры Мавик 3. Цена одного 92 тысячи гривен", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк - Юсупова Наталия Августа

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

На фронт срочно нужны квадрокоптеры (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Как мы ранее писали, украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что школьник из Киева передал для ВСУ 10 тысяч гривен, которые собирал 4 года.

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ВСУ